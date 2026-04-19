Este domingo, se supo que Ian Lucas sufrió un serio accidente en su casa de Belgrano este sábado por la noche en compañía de su madre. Según contaron en Infama, el ganador de MasterChef Celebrity tuvo que llamar a una ambulancia, fue trasladado a una para ser atendido.

De acuerdo a lo que trascendió este domingo, Ian Lucas se encontraba en su domicilio junto a su madre cuando ocurrió el episodio que obligó a pedir asistencia médica de inmediato. Una ambulancia llegó al lugar y lo trasladó a una clínica para realizarle controles y descartar complicaciones.

En la previa, contó Pablo Layús en el ciclo de América TV, Ian habría salido del departamento en compañía de una mujer joven accidentada, aunque ambos pudieron subir al vehículo por sus propios medios.

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