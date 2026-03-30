Lejos de los rumores y con su estilo frontal, Sofía “La Reini” Gonet salió a aclarar su situación sentimental y no dejó dudas: con Homero Pettinato está todo terminado. Sin embargo, en medio de su descargo, deslizó una posibilidad que nadie esperaba: podría darle una oportunidad a Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity que le propuso casamiento.
Todo comenzó cuando, en una nota que dio a Infama, le recordaron una polémica frase suya: “Me dijiste ‘no quiero saber más nada con los hombres’. ‘Odio a los hombres’, dijiste algo así”. Lejos de retroceder, La Reini fue tajante: “Lo sostengo, sí”.
Consultada por los rumores de reconciliación con Pettinato tras un supuesto encuentro en Cariló, la influencer fue contundente: “Mentiras, inteligencias artificiales todas. Yo fui con amigas, de verdad. Cero posibilidades (de una reconciliación)”.
Pero el giro llegó cuando le mencionaron a Ian, el participante de MasterChef que le habría propuesto casamiento: “Me propuso casamiento, pero viste, todos los hombres son iguales. No sé, bueno, hay que ver. Hay que ver si se anima”.
Sobre si esta situación podría haber generado celos en Pettinato, La Reini volvió a marcar distancia: “No, yo con Homero no tengo relación, ningún vínculo, no tengo idea. Nos perdonamos de aquel quilombo que pasó, pero no tengo idea qué es de su vida, no sé qué hace, no sé nada”.
Y cerró con una definición que deja la puerta entreabierta: “A Ian le dejamos una chance”, cerró con su característico humor y despertando todo tipo de especulaciones con el joven.
LA REINI CONFESÓ HACE CUÁNTO NO TIENE RELACIONES Y SORPRENDIÓ A TODOS: “ESPEREMOS QUE DURE”
Siempre frontal y sin filtro, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- volvió a dar que hablar con una confesión íntima que dejó a todos sorprendidos: aseguró que está practicando el celibato como parte de una búsqueda personal.
Invitada a Cortá por Lozano, la influencer explicó su decisión con total naturalidad, pero también con firmeza: “Sí (estoy en una semana de celbato), esperemos que dure mucho. Mi foco ahora es encontrar como un estado zen”.
Lejos de tratarse de una postura pasajera, La Reini dejó en claro que su objetivo tiene que ver con ordenarse emocionalmente y no perder el rumbo: “Concentrarme en mis proyectos, mis cositas porque si no me desenfoco”.
Y fue aún más directa al hablar de sus relaciones: “Me desenfoco con el amor. Hay personas que me suman y personas (que no). Siempre hay que tener personas que te potencien”, remarcó.
Por último, La Reini dejó en claro que hay algo que tiene completamente resuelto: su relación consigo misma. “Yo me llevo muy bien conmigo. Me amo, me adoro, y me gusta aprender, mandarme una cag..., reconocerlo, volver, estar bien, mejorar, aprender, y me interesa todo”, cerró, sincera.