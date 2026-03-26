Durante la competencia de MasterChef Celebrity, a Ian Lucas se lo vinculó con Evangelina Anderson; pero esa historia terminó y estaría comenzando otra.

En el último episodio, el ganador del reality show dijo: “Si gano yo, nos casamos con La Reini”.

No sólo eso, sino que la abuela de Ian Lucas redobló la apuesta al dar el visto bueno sobre la pareja.

Ian Lucas aceptó un desafío viral y es furor: ¿anillo de compromiso para La Reini? (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

¿SE CASAN IAN LUCAS Y LA REINI?

A partir de esos dichos, crecieron los rumores de posible romance entre ambos, aunque ninguno lo confirmó.

Pero esta vez, el influencer aceptó un desafío viral de TikTok y el destino quiso que los corazones animados de ambos se unieran.