Las comedias familiares suelen apoyarse en los malentendidos, los prejuicios y los intentos por causar una buena primera impresión. Conquistando a mi suegro (Guess Who) parte de esa premisa, pero le agrega un elemento que cambia por completo la dinámica.

A partir de esa situación, la película de 105 minutos de duración construye una historia que combina humor, romance y una mirada sobre los prejuicios raciales en la sociedad estadounidense. Y cuenta con Ashton Kutcher como estrella en la producción que acaba de sumar Netflix, y también se pude ver en Prime Video y Disney+.

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Está dirigida por Kevin Rodney Sullivan y el guion fue escrito por David Ronn y Jay Scherick.

De qué trata Conquistando a mi suegro

Percy Jones es un padre sobreprotector que mantiene una relación muy cercana con su hija Theresa. Convencido de que ella finalmente encontró al hombre ideal, espera conocer a Simon Green durante un fin de semana familiar.

Ashton Kutcher es Simon Green, el novio que esperaban que sea afroamericano.

El problema aparece cuando Simon llega a la casa. Percy imaginaba que el novio de su hija era afroamericano, pero descubre que en realidad es un joven blanco. Aunque intenta mostrarse cordial, el encuentro queda atravesado por la desconfianza y los prejuicios, lo que genera una sucesión de situaciones incómodas y momentos de humor.

Mientras Theresa intenta que ambos se conozcan sin conflictos, Simon hace todo lo posible por ganarse la aprobación de quien podría convertirse en su suegro. Sin embargo, cada intento parece complicar todavía más una convivencia que rápidamente se vuelve caótica.

Más allá del romance, la película utiliza el choque cultural y las diferencias familiares para explorar cómo los prejuicios pueden afectar las relaciones personales, incluso cuando existen buenas intenciones.

Una nueva mirada sobre un clásico de Hollywood

Aunque comparte el título original con la película de 1967, esta versión modifica el eje del conflicto. En el film protagonizado por Sidney Poitier era una familia blanca la que debía aceptar que su hija se casaría con un hombre negro. Aquí sucede exactamente lo contrario: la familia afroamericana debe aceptar a un futuro yerno blanco.

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Ese cambio permite abordar el tema desde otra perspectiva sin perder el espíritu de comedia. La película evita transformarse en un drama social y apuesta por el humor para mostrar cómo los prejuicios pueden aparecer en cualquier entorno.

Los actores, los más elogiados

Tras su estreno, la película recibió opiniones diversas, aunque la mayoría de los comentarios coincidieron en destacar el trabajo de Bernie Mac y Ashton Kutcher. La química entre ambas figuras fue señalada como uno de los principales motores de la historia.

La química entre ambas figuras fue señalada como uno de los principales motores de la historia.

Con el paso del tiempo, Conquistando a mi suegro encontró una nueva audiencia gracias a las plataformas digitales y continúa siendo una de las comedias románticas más recordadas de la década de 2000 por su combinación de humor familiar y reflexión sobre los prejuicios.

Cómo es el reparto de Conquistando a mi suegro