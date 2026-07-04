Mucho antes de que las redes sociales transformaran a cualquier persona en protagonista de una noticia viral, 15 minutos imaginó un mundo donde la violencia y el crimen podían convertirse en un espectáculo televisivo.

Estrenada en 2001, la película combina acción, thriller policial y sátira mediática y desde que se sumó a Netflix volvió a atrapar al público y colarse en el Top 10 de las más vistas.

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Con una duración de 120 minutos y escrito y dirigido por John Herzfeld, el film reunió a dos figuras de peso como Robert De Niro y Edward Burns.

De qué trata 15 minutos

La historia comienza con la llegada a Nueva York de Emil Slovak y Oleg Razgul, dos delincuentes provenientes de Europa del Este que buscan recuperar dinero escondido por un antiguo socio.

Lo que parece un ajuste de cuentas deriva rápidamente en una serie de asesinatos que llaman la atención de la policía. El detective Eddie Flemming queda al frente de una investigación que intenta detener a los responsables antes de que vuelvan a atacar.

La película desarrolla una carrera contrarreloj donde la búsqueda policial se mezcla con una feroz crítica al sensacionalismo televisivo.

Sin embargo, el caso adquiere una dimensión inesperada porque Oleg registra los crímenes con una cámara de video y descubre que esas imágenes pueden tener un enorme valor mediático. Convencido de que la notoriedad pública puede convertirlos en celebridades, empieza a documentar cada paso de la violencia que protagonizan.

El tráiler de 15 Minutes, con Robert De Niro.

A partir de ese momento, la película desarrolla una carrera contrarreloj donde la búsqueda policial se mezcla con una feroz crítica al sensacionalismo televisivo y a la fascinación social por el crimen convertido en entretenimiento.

Sátira sobre la fama antes de las redes sociales

El título de la película remite a la célebre frase atribuida a Andy Warhol sobre los “15 minutos de fama” que toda persona tendría en el futuro. Herzfeld toma esa idea y la lleva al terreno del thriller para preguntarse qué ocurre cuando la búsqueda de notoriedad no tiene límites.

Uno de los aspectos más interesantes de la historia es que fue concebida años antes de la aparición de YouTube, Instagram, TikTok o las transmisiones en vivo que hoy forman parte de la vida cotidiana.

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Aun así, muchas de las situaciones que plantea parecen anticipar debates actuales sobre la exposición pública, la viralización de contenidos violentos y la construcción de celebridades instantáneas.

Robert De Niro frente a uno de sus thrillers más particulares

A comienzos de los años 2000, De Niro era una de las grandes referencias del cine policial estadounidense gracias a títulos como Heat, Casino, Goodfellas y Cop Land. En 15 minutos vuelve a interpretar a un detective experimentado, aunque en una historia que utiliza los códigos del género para desarrollar una crítica social más amplia.

La película 15 minutos por Netflix tiene una duración de dos horas.

Muchos analistas destacaron la vigencia de sus temas. También recibió elogios la interpretación de Karel Roden como Emil Slovak y la construcción de una dupla criminal tan impredecible como perturbadora.

Cómo es el reparto de 15 minutos