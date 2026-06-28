Más de dos décadas después de convertirse en una estrella mundial gracias a Gladiador, el actor australiano Russell Crowe encabeza The Last Druid, una nueva producción histórica que lo llevará nuevamente a un escenario dominado por las legiones de Roma.

Aunque esta vez no interpretará a un general convertido en esclavo, la historia volverá a situar al actor de 62 años en el centro de una resistencia contra la expansión del poder romano.

El proyecto fue anunciado a fines de 2024 y las localizaciones previstas son las Islas Canarias y Barcelona. Sin embargo, la expansión de la peste porcina en municipios próximos puso en riesgo varias jornadas de filmación planificadas.

Los realizadores buscarán combinar reconstrucción histórica con secuencias de acción de gran escala.

La dirección corre por cuenta de William Eubank, conocido por títulos como Underwater y Land of Bad, mientras que el guion fue escrito por Philip Gawthorne y Carlyle Eubank. Por el momento no se confirmó una fecha de estreno ni la plataforma donde podrá verse tras su paso por los cines.

De qué trata The Last Druid

The Last Druid se ambienta durante la ocupación romana de Britania y sigue la historia de un anciano druida que se convierte en el último representante de una tradición perseguida por el Imperio.

Cuando las fuerzas romanas intensifican su campaña para erradicar las creencias y costumbres de los pueblos celtas, el protagonista se ve obligado a emprender una misión para proteger a un joven que podría convertirse en la clave para preservar el legado de su cultura.

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La trama combina elementos históricos con componentes de aventura y acción. Aunque está inspirada en el contexto real de la expansión romana en las islas británicas, se trata de una historia de ficción centrada en la resistencia de los pueblos sometidos frente a uno de los imperios más poderosos de la Antigüedad.

El personaje interpretado por Crowe será el líder de esa lucha, un hombre marcado por los años y las derrotas, pero todavía dispuesto a enfrentar a un enemigo superior en número y recursos.

El regreso de Crowe al mundo de Roma

Resulta inevitable asociar este proyecto con Gladiador, la película dirigida por Ridley Scott que en 2000 ganó cinco premios Oscar, incluido el de mejor actor para Crowe. Aquel papel transformó al artista en una de las figuras más importantes de Hollywood y lo vinculó para siempre con las historias ambientadas en la época romana.

La película Gladiator ganó un total de 5 premios Óscar.

Sin embargo, The Last Druid no busca continuar aquella saga ni tiene relación argumental con el personaje de Máximo Décimo Meridio. Se trata de una historia completamente independiente que explora otro momento histórico y otro tipo de héroe.

Una producción que apuesta por la épica histórica

La película forma parte del renovado interés de la industria por los relatos ambientados en la Antigüedad. El éxito sostenido de producciones históricas en cine y televisión impulsó nuevos proyectos centrados en Roma, Grecia y las culturas europeas previas a la expansión imperial.

Según trascendió durante el anuncio del proyecto, los realizadores buscarán combinar reconstrucción histórica con secuencias de acción de gran escala. Los paisajes naturales de Irlanda tendrán un papel importante en la ambientación y servirán para recrear el territorio donde transcurre la historia.