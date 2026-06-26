Netflix volvió a encontrar un éxito en el género de los dramas inspirados en hechos reales con El testigo (The Witness), una miniserie británica que reconstruye uno de los casos policiales más impactantes de las últimas décadas en el Reino Unido.

La producción rápidamente se ubicó como N°1 de la plataforma gracias a una historia tan dolorosa como inquietante: el asesinato de una joven madre frente a su hijo de apenas dos años, quien se convirtió en el único testigo presencial del crimen.

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La ficción creada por Rob Williams cuenta con apenas tres episodios de 57, 49 y 47 minutos, una duración total cercana a las dos horas y media que permite verla en una sola tarde.

De qué trata El testigo

La trama se sitúa en Londres en 1992 y sigue a André Hanscombe, cuya vida cambia para siempre cuando su pareja, Rachel Nickell, es asesinada brutalmente mientras paseaba por Wimbledon Common junto a su hijo Alex, de dos años.

Rachel Nickell fue asesinada brutalmente mientras paseaba junto a su hijo Alex, de dos años.

Tras el crimen, el pequeño queda como único testigo directo de lo sucedido. Mientras la policía intenta resolver el caso, André debe enfrentar una doble batalla: lidiar con el duelo por la pérdida de Rachel y proteger a su hijo de la presión mediática que convierte la tragedia familiar en un espectáculo nacional.

El tráiler oficial de la miniserie El Testigo, en Netflix.

A diferencia de muchas producciones de true crime, la historia está narrada desde la perspectiva de las víctimas y explora cómo el trauma, la exposición pública y los errores judiciales marcaron la vida de padre e hijo durante años.

El crimen real que inspiró la producción

La miniserie está basada en un caso real que conmocionó al Reino Unido. El 15 de julio de 1992, Rachel Nickell fue asesinada en un parque del suroeste de Londres. La brutalidad del ataque generó una enorme repercusión mediática y desencadenó una de las investigaciones policiales más controvertidas de la historia reciente británica.

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Durante años, la policía apuntó contra un sospechoso equivocado, lo que derivó en un proceso plagado de errores. El verdadero responsable, Robert Napper, recién fue identificado y condenado muchos años después gracias a nuevas pruebas forenses. La demora en resolver el caso profundizó el sufrimiento de la familia y alimentó el interés público alrededor de una investigación que parecía no tener fin.

Qué destacó la crítica

Desde su estreno, El testigo recibió elogios por su enfoque humano y por evitar los recursos habituales del género policial.

El pequeño Alex en la ficción de Netflix.

La crítica también valoró la sobriedad de las interpretaciones y la reconstrucción de época, además de la decisión narrativa de contar la historia desde la mirada de quienes debieron convivir con el trauma durante más de una década.

El resultado es una miniserie breve pero intensa, que funciona tanto como drama familiar como reflexión sobre los errores del sistema judicial y el impacto de la exposición mediática.

Cómo es el reparto de El testigo