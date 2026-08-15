Una fiesta de graduación, una familia que parece atravesar uno de sus momentos más felices y una emergencia médica que lo cambia todo. El otro padre comienza con una situación límite, pero rápidamente demuestra que la enfermedad de una adolescente es apenas la puerta de entrada a una trama cargada de infidelidades, secretos y dilemas alrededor de la paternidad.

La producción mexicana se estrenó el 22 de julio de 2026 y rápidamente llegó al N° 1 de Netflix. Creada por Roberto Stopello, cuenta con 10 episodios de alrededor de 40 a 50 minutos cada uno, todos disponibles en la plataforma.

// La historia real de “Elize: Sombras de una mujer”, la película brasileña que encabeza el ranking de Netflix

La serie recupera muchos de los ingredientes que hicieron famosas a las telenovelas latinoamericanas, pero los adapta al formato del streaming: menos capítulos, mayor velocidad narrativa y revelaciones prácticamente desde el comienzo.

De qué trata El otro padre

La historia comienza cuando Julieta sufre una grave crisis de salud durante su graduación. Los médicos descubren que necesita urgentemente un trasplante de riñón, por lo que comienza una carrera contrarreloj para encontrar un donante compatible.

Silvia Navarro es Maca, la madre y protagonista de El otro padre.

Su madre, Maca, es médica y comprende perfectamente la gravedad de la situación. Pero las pruebas realizadas a la familia arrojan un resultado que nadie esperaba: Ricardo, el hombre que crió a Julieta y siempre creyó ser su padre, no comparte vínculo biológico con ella.

Para intentar salvar a su hija, Maca deberá entonces sacar a la luz un episodio de su pasado que mantuvo oculto durante más de dos décadas. La búsqueda conduce hasta Emilio Martínez, un antiguo amor que podría ser la única esperanza de Julieta.

Infidelidad, enfermedad y una pregunta que atraviesa toda la serie

La revelación no amenaza únicamente el matrimonio de Maca y Ricardo. Emilio también construyó su propia familia y está casado con Yolanda, por lo que conocer la verdad desencadena consecuencias en ambos hogares.

El tráiler oficial de la serie El Otro Padre..

Es allí donde El otro padre encuentra su conflicto más interesante. La enfermedad funciona como detonante, pero detrás aparece una pregunta mucho más difícil: ¿Qué convierte realmente a alguien en padre?

Ricardo representa al hombre que estuvo presente durante toda la vida de Julieta, mientras Emilio aparece como aquel con quien existe una conexión biológica desconocida hasta ese momento.

// La película con Benjamín Vicuña y Celeste Cid que es muy recomendada entre las parejas jóvenes

La producción incorpora además el síndrome de Alport, una enfermedad genética que afecta principalmente a los riñones y que desencadena la necesidad del trasplante dentro de la ficción.

Una telenovela mexicana adaptada a los tiempos de Netflix

Uno de los rasgos distintivos de El otro padre es que no intenta escapar del melodrama. Por el contrario, utiliza conscientemente sus herramientas: secretos familiares, romances del pasado, matrimonios en crisis, diferencias sociales y revelaciones capaces de cambiar relaciones construidas durante décadas.

El otro padre tiene todos los matices de un culebrón mexicano.

La serie concentra los conflictos en diez episodios y adopta elementos del thriller familiar, con una urgencia médica que mantiene funcionando el reloj narrativo.

Cómo es el reparto de El otro padre