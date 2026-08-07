Las comedias románticas suelen girar alrededor del primer encuentro, los malentendidos y el inevitable final feliz. Pero algunas prefieren comenzar cuando la pareja ya está formada y los verdaderos desafíos aparecen con la convivencia, los hijos y las responsabilidades cotidianas.

Ese es el punto de partida de Papá x dos, la película argentina dirigida por Hernán Guerschuny, que apuesta por un humor cercano y reconocible para contar una historia sobre el amor, la familia y los vínculos en tiempos donde los modelos tradicionales de pareja ya no son los únicos posibles.

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Con Benjamín Vicuña y Celeste Cid al frente del elenco, el film de 90 minutos disponible en Prime Video propone una comedia ligera que encuentra buena parte de su encanto en las situaciones con las que muchas parejas jóvenes pueden sentirse identificadas.

De qué trata Papá x dos

La historia sigue a Santiago, un hombre que intenta construir una nueva vida junto a Ana, la mujer de la que está enamorado.

Sin embargo, el proyecto de pareja se complica cuando aparecen dudas, responsabilidades familiares y una serie de situaciones inesperadas que obligan a ambos a replantearse qué significa realmente formar una familia.

Papá por dos es la comedia argentina dirigida por Hernán Guerschuny.

A partir de allí, la película desarrolla una sucesión de enredos, malentendidos y momentos emotivos que ponen a prueba la relación de los protagonistas mientras intentan encontrar un equilibrio entre el amor, la convivencia y el deseo de construir un futuro juntos.

Los desafíos de las relaciones actuales

Aunque el humor ocupa un lugar central, la película también aborda temas muy presentes en la vida cotidiana de muchas parejas.

El tráiler oficial de la película Papá X Dos.

Las dificultades para compatibilizar proyectos personales, las familias ensambladas, las inseguridades que aparecen con la llegada de los hijos y los cambios que atraviesan las relaciones forman parte del recorrido de los personajes.

Sin caer en el dramatismo, el film utiliza esas situaciones para construir una historia cercana, donde los conflictos nacen de decisiones y emociones reconocibles más que de grandes giros argumentales.

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Esa combinación entre comedia y situaciones cotidianas convierte a Papá por dos en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan de las historias románticas con un tono relajado y personajes fáciles de identificar.

Una comedia amable para la crítica

La película fue recibida como una comedia amable que apuesta por el entretenimiento y por la química entre sus protagonistas.

Los especialistas destacaron el trabajo de la dupla protagónica, así como el tono liviano con el que la historia aborda temas como la paternidad, las relaciones de pareja y las familias contemporáneas.

Papá x dos sigue a Santiago, un hombre que intenta construir una nueva vida junto a Ana, la mujer de la que está enamorado.

También valoraron que la película evite los excesos del melodrama y encuentre sus mejores momentos en el humor cotidiano y en la naturalidad con la que construye los vínculos entre los personajes.

Cómo es el reparto de Papá x dos