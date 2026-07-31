Un padre y un hijo pueden compartir la misma historia sin haber vivido la misma época. Esa idea atraviesa Pasaje de vida, la película argentina que combina drama, política y memoria para contar cómo las decisiones de una generación terminan marcando el destino de la siguiente.

Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Chino Darín, la producción con una duración de 95 minutos volvió a despertar interés tras su llegada a Prime Video.

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Estrenada en 2015, la película dirigida por Diego Corsini desarrolla alterna dos líneas temporales para reconstruir una historia familiar atravesada por la militancia política en Argentina durante la década de 1970.

De qué trata Pasaje de vida

La historia comienza cuando Mario recibe una noticia inesperada relacionada con su padre, Miguel, un hombre con el que mantiene una relación distante desde hace muchos años. Ese acontecimiento lo obliga a revisar episodios de su infancia y a enfrentarse con un pasado del que conoce muy poco.

Chino Darín en una de las escenas de Pasaje de vida.

A partir de ese momento, la película alterna entre el presente y los años 70 para reconstruir la vida de Miguel durante su juventud, cuando la militancia política ocupaba un lugar central en su vida y el país atravesaba uno de los períodos más convulsionados de su historia.

Mientras el hijo intenta comprender quién fue realmente su padre, el relato muestra cómo las decisiones personales y el contexto político fueron moldeando el destino de toda la familia. Poco a poco, aparecen secretos, silencios y heridas que permanecieron abiertas durante décadas.

El tráiler de la película Pasaje de Vida.

El resultado es un drama que combina el recorrido íntimo de sus protagonistas con algunos de los momentos más complejos de la historia reciente argentina.

Una ficción inspirada en experiencias reales

Aunque no relata un caso específico, Pasaje de vida toma elementos de historias reales vinculadas con la militancia política y las consecuencias que ese período dejó en muchas familias argentinas.

Corsini eligió contar esos hechos desde una perspectiva personal, poniendo el foco en los vínculos familiares antes que en la reconstrucción de los acontecimientos políticos.

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De esa manera, la película busca mostrar cómo las decisiones tomadas en un contexto de profunda conflictividad siguen influyendo décadas después.

Solá y Darín encabezan el elenco

Uno de los principales atractivos de la película es la presencia de Miguel Ángel Solá y Chino Darín, quienes interpretan a padre e hijo en distintos momentos de una historia marcada por los silencios y los recuerdos.

El elenco también cuenta con Javier Godino, Paula Cancio y Claudio Tolcachir, entre otros actores que acompañan un relato donde el peso de las emociones tiene tanta importancia como el contexto histórico.

La producción con una duración de 95 minutos volvió a despertar interés tras su llegada a Prime Video.

Gracias a ese equilibrio entre drama familiar y memoria política, Pasaje de vida se convirtió en una de las producciones argentinas más destacadas de su año y continúa encontrando nuevos espectadores en las plataformas de streaming.

Cómo es el reparto de Pasaje de vida