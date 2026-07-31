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Las milanesas con el rebozado más crocante: el ingrediente secreto es sorprendente

El truco está en aprovechar un insumo que suele estar a mano en la alacena. El resultado, una cobertura más aireada, dorada y crujiente

Las milanesas con el rebozado más crocante: el ingrediente secreto es sorprendente.
Las milanesas con el rebozado más crocante: el ingrediente secreto es sorprendente. Foto: Cucinare TV

Preparar una milanesa realmente crocante no depende solo del tipo de carne o del aceite de cocción que se esté utilizando. El secreto muchas veces está en el rebozado y en cómo se arma cada capa antes de llevarla a la sartén.

Aunque el pan rallado tradicional sigue siendo el clásico de las cocinas argentinas, cada vez más cocineros incorporan un ingrediente que potencia la textura: el panko, un pan rallado de origen japonés con escamas más grandes y livianas.

Esta receta propone un paso más: mezclar panko con pan rallado común, una combinación que logra una cobertura uniforme por dentro y extremadamente crocante por fuera. Además, incorpora fécula de maíz en la primera capa del rebozado, otro detalle que ayuda a conseguir un acabado más seco y crujiente.

Por qué el panko hace la diferencia

A diferencia del pan rallado tradicional, el panko absorbe menos aceite y genera una costra más liviana. Al combinarlo con pan rallado común, se obtiene una cobertura que se adhiere mejor a la carne y desarrolla una textura mucho más crocante durante la fritura.

Otro detalle importante es reservar las milanesas rebozadas en la heladera durante unos minutos antes de cocinarlas. Ese descanso ayuda a fijar el empanado y evita que se desprenda durante la cocción. El acompañamiento ideal para este plato son unos ñoquis de sémola.

Comensales
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Ingredientes

Para las milanesas

  • 500 g peceto.
  • Un diente de ajo.
  • Un puñado de perejil picado.
  • Harina, cantidad necesaria.
  • Fécula de maíz, cantidad necesaria.
  • 3 huevos.
  • Una cucharada de mostaza de Dijon.
  • 300 g pan rallado.
  • 300 g panko.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Ralladura de 2 limones.
  • Aceite de girasol para freír.

Para los ñoquis de sémola

  • 400 g ricota bien escurrida.
  • 300 g semolín fino.
  • 2 huevos.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • 5 g tomillo fresco picado.
  • 200 g manteca (para la terminación).

Procedimiento

  1. Cortar el peceto en bifes de aproximadamente dos centímetros de espesor.
  2. Mezclar la carne con ajo picado, perejil y ralladura de limón. Dejar reposar en la heladera durante 30 minutos.
  3. Batir los huevos junto con la mostaza de Dijon, sal y pimienta.
  4. En un recipiente mezclar harina y fécula de maíz.
  5. En otro bowl unir pan rallado y panko.
  6. Pasar cada bife primero por la mezcla de harina y fécula, luego por el huevo y, por último, por el rebozado de pan rallado y panko.
  7. Llevar las milanesas nuevamente a la heladera durante unos minutos para que el empanado se adhiera mejor.
  8. Freír en aceite a 160 °C hasta que estén bien doradas y crujientes.
  9. Retirar y apoyar sobre papel absorbente antes de servir.
  10. Para los ñoquis, escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado.
  11. Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea.
  12. Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie.
  13. Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.

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