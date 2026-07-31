Las milanesas con el rebozado más crocante: el ingrediente secreto es sorprendente.

Preparar una milanesa realmente crocante no depende solo del tipo de carne o del aceite de cocción que se esté utilizando. El secreto muchas veces está en el rebozado y en cómo se arma cada capa antes de llevarla a la sartén.
Aunque el pan rallado tradicional sigue siendo el clásico de las cocinas argentinas, cada vez más cocineros incorporan un ingrediente que potencia la textura: el panko, un pan rallado de origen japonés con escamas más grandes y livianas.
Esta receta propone un paso más: mezclar panko con pan rallado común, una combinación que logra una cobertura uniforme por dentro y extremadamente crocante por fuera. Además, incorpora fécula de maíz en la primera capa del rebozado, otro detalle que ayuda a conseguir un acabado más seco y crujiente.
Por qué el panko hace la diferencia
A diferencia del pan rallado tradicional, el panko absorbe menos aceite y genera una costra más liviana. Al combinarlo con pan rallado común, se obtiene una cobertura que se adhiere mejor a la carne y desarrolla una textura mucho más crocante durante la fritura.
Otro detalle importante es reservar las milanesas rebozadas en la heladera durante unos minutos antes de cocinarlas. Ese descanso ayuda a fijar el empanado y evita que se desprenda durante la cocción. El acompañamiento ideal para este plato son unos ñoquis de sémola.
Ingredientes
Para las milanesas
- 500 g peceto.
- Un diente de ajo.
- Un puñado de perejil picado.
- Harina, cantidad necesaria.
- Fécula de maíz, cantidad necesaria.
- 3 huevos.
- Una cucharada de mostaza de Dijon.
- 300 g pan rallado.
- 300 g panko.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Ralladura de 2 limones.
- Aceite de girasol para freír.
Para los ñoquis de sémola
- 400 g ricota bien escurrida.
- 300 g semolín fino.
- 2 huevos.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 5 g tomillo fresco picado.
- 200 g manteca (para la terminación).
Procedimiento
- Cortar el peceto en bifes de aproximadamente dos centímetros de espesor.
- Mezclar la carne con ajo picado, perejil y ralladura de limón. Dejar reposar en la heladera durante 30 minutos.
- Batir los huevos junto con la mostaza de Dijon, sal y pimienta.
- En un recipiente mezclar harina y fécula de maíz.
- En otro bowl unir pan rallado y panko.
- Pasar cada bife primero por la mezcla de harina y fécula, luego por el huevo y, por último, por el rebozado de pan rallado y panko.
- Llevar las milanesas nuevamente a la heladera durante unos minutos para que el empanado se adhiera mejor.
- Freír en aceite a 160 °C hasta que estén bien doradas y crujientes.
- Retirar y apoyar sobre papel absorbente antes de servir.
- Para los ñoquis, escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado.
- Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea.
- Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie.
- Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/