Las milanesas con el rebozado más crocante: el ingrediente secreto es sorprendente.

Preparar una milanesa realmente crocante no depende solo del tipo de carne o del aceite de cocción que se esté utilizando. El secreto muchas veces está en el rebozado y en cómo se arma cada capa antes de llevarla a la sartén.

Aunque el pan rallado tradicional sigue siendo el clásico de las cocinas argentinas, cada vez más cocineros incorporan un ingrediente que potencia la textura: el panko, un pan rallado de origen japonés con escamas más grandes y livianas.

Esta receta propone un paso más: mezclar panko con pan rallado común, una combinación que logra una cobertura uniforme por dentro y extremadamente crocante por fuera. Además, incorpora fécula de maíz en la primera capa del rebozado, otro detalle que ayuda a conseguir un acabado más seco y crujiente.

Por qué el panko hace la diferencia

A diferencia del pan rallado tradicional, el panko absorbe menos aceite y genera una costra más liviana. Al combinarlo con pan rallado común, se obtiene una cobertura que se adhiere mejor a la carne y desarrolla una textura mucho más crocante durante la fritura.

Otro detalle importante es reservar las milanesas rebozadas en la heladera durante unos minutos antes de cocinarlas. Ese descanso ayuda a fijar el empanado y evita que se desprenda durante la cocción. El acompañamiento ideal para este plato son unos ñoquis de sémola.

Comensales 2 Ingredientes Para las milanesas 500 g peceto.

g peceto. Un diente de ajo.

diente de ajo. Un puñado de perejil picado.

puñado de perejil picado. Harina, cantidad necesaria.

Fécula de maíz, cantidad necesaria.

3 huevos.

huevos. Una cucharada de mostaza de Dijon.

cucharada de mostaza de Dijon. 300 g pan rallado.

g pan rallado. 300 g panko.

g panko. Sal y pimienta, a gusto.

Ralladura de 2 limones.

Aceite de girasol para freír. Para los ñoquis de sémola 400 g ricota bien escurrida.

g ricota bien escurrida. 300 g semolín fino.

g semolín fino. 2 huevos.

huevos. Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

5 g tomillo fresco picado.

g tomillo fresco picado. 200 g manteca (para la terminación).

Procedimiento

Cortar el peceto en bifes de aproximadamente dos centímetros de espesor. Mezclar la carne con ajo picado, perejil y ralladura de limón. Dejar reposar en la heladera durante 30 minutos. Batir los huevos junto con la mostaza de Dijon, sal y pimienta. En un recipiente mezclar harina y fécula de maíz En otro bowl unir pan rallado y panko. Pasar cada bife primero por la mezcla de harina y fécula, luego por el huevo y, por último, por el rebozado de pan rallado y panko. Llevar las milanesas nuevamente a la heladera durante unos minutos para que el empanado se adhiera mejor. Freír en aceite a 160 °C hasta que estén bien doradas y crujientes. Retirar y apoyar sobre papel absorbente antes de servir. Para los ñoquis, escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado. Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea. Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie. Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.

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