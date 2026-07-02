No es el tucumano: cómo se prepara el mejor sándwich de milanesa

El sándwich de milanesa es uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina. Aunque la versión tucumana es la más famosa del país, existen otras variantes que reinventan este clásico y lo convierten en un plato mucho más contundente y gourmet.

En esta oportunidad, la propuesta tiene como protagonista a la entraña, un corte de carne muy sabroso que reemplaza a los tradicionales bifes de nalga o cuadrada. La preparación suma una terminación a la napolitana, con salsa de tomate, jamón y queso fundido, además de huevos fritos y papas crocantes.

El resultado es un sándwich abundante, con diferentes texturas y mucho sabor, ideal para una cena especial o para sorprender a los amantes de las milanesas con una receta distinta.

Comensales 2 Ingredientes Para la milanesa Una entraña.

entraña. 300 gramos de harina.

gramos de harina. 500 gramos de panko o pan rallado.

gramos de panko o pan rallado. Aceite para freír, cantidad necesaria. Para la salsa inglesa 3 huevos.

huevos. 200 cc leche.

cc leche. Hierbas frescas, a gusto.

Sal y pimienta. Para la terminación Un pote o lata de salsa de tomate.

pote o lata de salsa de tomate. 4 fetas de jamón cocido.

fetas de jamón cocido. 300 gramos de queso en hebras.

gramos de queso en hebras. 3 papas.

papas. Pan de campo o el pan de preferencia.

2 huevos.

huevos. Mayonesa.

Una cucharadita de pimentón ahumado.

cucharadita de pimentón ahumado. ½ cucharadita de ajo ahumado.

Procedimiento

Limpiar la entraña y retirarle la película o membrana transparente que la recubre. Preparar la salsa inglesa mezclando los huevos, la leche, las hierbas, la sal y la pimienta. Pasar la carne por harina, luego por la salsa inglesa y, por último, por el panko o pan rallado. Freír las milanesas en abundante aceite caliente hasta que queden doradas y crocantes. Retirar y dejar sobre papel absorbente. Cubrir las milanesas con salsa de tomate , jamón cocido y queso en hebras para darles una terminación napolitana. Cortar las papas en rodajas y luego en tiritas muy finas. Enharinarlas ligeramente y freírlas hasta que estén doradas. Tostar el pan con un poco de manteca. Freír dos huevos y reservar. Mezclar la mayonesa con el pimentón ahumado y el ajo ahumado para obtener una salsa con más sabor. Untar el pan con la mayonesa saborizada, colocar la milanesa napolitana, sumar los huevos fritos y acompañar con las papas crocantes.

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