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No es el tucumano: cómo se prepara el mejor sándwich de milanesa

Un clásico argentino lleno de sabor y con un toque especial que lo vuelve único

No es el tucumano: cómo se prepara el mejor sándiwch de milanesa.
No es el tucumano: cómo se prepara el mejor sándiwch de milanesa. Foto: IA

El sándwich de milanesa es uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina. Aunque la versión tucumana es la más famosa del país, existen otras variantes que reinventan este clásico y lo convierten en un plato mucho más contundente y gourmet.

En esta oportunidad, la propuesta tiene como protagonista a la entraña, un corte de carne muy sabroso que reemplaza a los tradicionales bifes de nalga o cuadrada. La preparación suma una terminación a la napolitana, con salsa de tomate, jamón y queso fundido, además de huevos fritos y papas crocantes.

El resultado es un sándwich abundante, con diferentes texturas y mucho sabor, ideal para una cena especial o para sorprender a los amantes de las milanesas con una receta distinta.

Comensales
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Ingredientes

Para la milanesa

  • Una entraña.
  • 300 gramos de harina.
  • 500 gramos de panko o pan rallado.
  • Aceite para freír, cantidad necesaria.

Para la salsa inglesa

  • 3 huevos.
  • 200 cc leche.
  • Hierbas frescas, a gusto.
  • Sal y pimienta.

Para la terminación

  • Un pote o lata de salsa de tomate.
  • 4 fetas de jamón cocido.
  • 300 gramos de queso en hebras.
  • 3 papas.
  • Pan de campo o el pan de preferencia.
  • 2 huevos.
  • Mayonesa.
  • Una cucharadita de pimentón ahumado.
  • ½ cucharadita de ajo ahumado.

Procedimiento

  1. Limpiar la entraña y retirarle la película o membrana transparente que la recubre.
  2. Preparar la salsa inglesa mezclando los huevos, la leche, las hierbas, la sal y la pimienta.
  3. Pasar la carne por harina, luego por la salsa inglesa y, por último, por el panko o pan rallado.
  4. Freír las milanesas en abundante aceite caliente hasta que queden doradas y crocantes. Retirar y dejar sobre papel absorbente.
  5. Cubrir las milanesas con salsa de tomate, jamón cocido y queso en hebras para darles una terminación napolitana.
  6. Cortar las papas en rodajas y luego en tiritas muy finas. Enharinarlas ligeramente y freírlas hasta que estén doradas.
  7. Tostar el pan con un poco de manteca.
  8. Freír dos huevos y reservar.
  9. Mezclar la mayonesa con el pimentón ahumado y el ajo ahumado para obtener una salsa con más sabor.
  10. Untar el pan con la mayonesa saborizada, colocar la milanesa napolitana, sumar los huevos fritos y acompañar con las papas crocantes.

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