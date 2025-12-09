La milanesa es un clásico indiscutido de la cocina, pero ¿quién dijo que no se puede reinventar? Te presentamos tres toppings explosivos para transformar un simple bife empanado en una cena o almuerzo inolvidable: la untuosidad del cheddar y la panceta, el sabor intenso del queso azul y la frescura de la caprese.

Esta receta te enseñará a preparar el rebozado perfecto, con el secreto de los copos de maíz para un crocante extra, y a coronarlas con tres opciones de sabor totalmente distintas, ideales para sorprender a todos en la mesa.

Ingredientes para la milanesa y sus toppings

Para las milanesas

3 tazas de pan rallado.

Una taza de copos de maíz.

3 huevos.

Un chorrito de leche.

3 bifes de bola de lomo.

Una cda de perejil picado.

Una cdta de ajo en polvo.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite para freír, c/n.

Topping con cheddar

2 cdas de queso cheddar untable.

½ taza de leche.

2 lonjas de panceta ahumada.

2 cdas de cebolla picada.

Una cda verdeo picado.

Topping con queso azul

100 g de queso azul.

Una cda de cebolla de verdeo picada.

20 g de muzzarella.

Topping caprese

4 hojas de albahaca.

3 rodajas de tomate.

50 g de muzzarella.

En este caso, el empanado de las milanesas se hace no sólo con pan rallado, sino también con copos de maíz. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el rebozado

En un bowl, colocar los huevos, el perejil, el ajo en polvo, la sal, la pimienta y la leche. Mezclar bien. Colocar los bifes de carne previamente salpimentados en la mezcla. Pasar los bifes por la mezcla de pan rallado y copos de maíz aplastados para lograr un rebozado bien crocante. Repetir el procedimiento de empanado si se desea una capa más gruesa y reservar. Freír en aceite bien caliente hasta que estén doradas y crocantes.

Para los toppings

Milanesa de Cheddar y Panceta

Saltear la panceta picada hasta que esté bien dorada y reservar. En un microondas, fundir la leche con el queso cheddar untable, mezclando hasta integrar. Bañar la milanesa con la salsa de queso, por encima colocar la panceta y llevar al horno a gratinar unos minutos. Terminar con cebolla de verdeo picada.

Milanesa de Queso Azul

Fundir el queso azul en el microondas. Bañar la milanesa con el queso y por encima colocar la muzzarella. Llevar al horno a gratinar hasta que la muzzarella esté derretida. Terminar con cebolla de verdeo picada.

Milanesa Caprese

Colocar la muzzarella arriba de la milanesa Luego, disponer las rodajas de tomate redondo. Gratinar en el horno hasta que la muzzarella se derrita. Terminar con hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.

