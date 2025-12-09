La milanesa es un clásico indiscutido de la cocina, pero ¿quién dijo que no se puede reinventar? Te presentamos tres toppings explosivos para transformar un simple bife empanado en una cena o almuerzo inolvidable: la untuosidad del cheddar y la panceta, el sabor intenso del queso azul y la frescura de la caprese.
Esta receta te enseñará a preparar el rebozado perfecto, con el secreto de los copos de maíz para un crocante extra, y a coronarlas con tres opciones de sabor totalmente distintas, ideales para sorprender a todos en la mesa.
Ingredientes para la milanesa y sus toppings
Para las milanesas
- 3 tazas de pan rallado.
- Una taza de copos de maíz.
- 3 huevos.
- Un chorrito de leche.
- 3 bifes de bola de lomo.
- Una cda de perejil picado.
- Una cdta de ajo en polvo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite para freír, c/n.
Topping con cheddar
- 2 cdas de queso cheddar untable.
- ½ taza de leche.
- 2 lonjas de panceta ahumada.
- 2 cdas de cebolla picada.
- Una cda verdeo picado.
Topping con queso azul
- 100 g de queso azul.
- Una cda de cebolla de verdeo picada.
- 20 g de muzzarella.
Topping caprese
- 4 hojas de albahaca.
- 3 rodajas de tomate.
- 50 g de muzzarella.
Procedimiento
Para el rebozado
- En un bowl, colocar los huevos, el perejil, el ajo en polvo, la sal, la pimienta y la leche. Mezclar bien.
- Colocar los bifes de carne previamente salpimentados en la mezcla.
- Pasar los bifes por la mezcla de pan rallado y copos de maíz aplastados para lograr un rebozado bien crocante.
- Repetir el procedimiento de empanado si se desea una capa más gruesa y reservar.
- Freír en aceite bien caliente hasta que estén doradas y crocantes.
Para los toppings
Milanesa de Cheddar y Panceta
- Saltear la panceta picada hasta que esté bien dorada y reservar.
- En un microondas, fundir la leche con el queso cheddar untable, mezclando hasta integrar.
- Bañar la milanesa con la salsa de queso, por encima colocar la panceta y llevar al horno a gratinar unos minutos.
- Terminar con cebolla de verdeo picada.
Milanesa de Queso Azul
- Fundir el queso azul en el microondas.
- Bañar la milanesa con el queso y por encima colocar la muzzarella.
- Llevar al horno a gratinar hasta que la muzzarella esté derretida.
- Terminar con cebolla de verdeo picada.
Milanesa Caprese
- Colocar la muzzarella arriba de la milanesa.
- Luego, disponer las rodajas de tomate redondo.
- Gratinar en el horno hasta que la muzzarella se derrita.
- Terminar con hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.
