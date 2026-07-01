Hace apenas unos días, Manu Litvi, un niño de 8 años, emocionó con la carta que escribió para Lionel Messi con motivo de su cumpleaños número 39. Sus palabras, cargadas de admiración y cariño hacia el capitán de la Selección argentina, se hicieron virales luego de ser leídas en el programa de streaming Sería Increíble.

Ahora, esa historia sumó un final feliz que nadie esperaba. Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron los encargados de darle una noticia que cambió por completo su vida: él y toda su familia viajarán a Estados Unidos para vivir el Mundial 2026 y alentar a la Scaloneta desde la tribuna.

LA SORPRESA QUE HIZO LLORAR A MANU

El anuncio fue completamente inesperado para el pequeño. Al escuchar que tendría la posibilidad de viajar al Mundial 2026, Manu rompió en llanto, abrazó a sus padres y no pudo ocultar la emoción. La escena conmovió a todos los presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

LA CARTA A LIONEL MESSI QUE SE VOLVIÓ VIRAL

La historia comenzó cuando Manu se acercó a la puerta de OLGA con una carta escrita de puño y letra para Lionel Messi. En ella contó que juega al fútbol en Argentinos Juniors y aprovechó para agradecerle al capitán argentino por todas las alegrías que les regaló a los hinchas.

"Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos“, escribió el niño, en una de las frases que más repercusión tuvo.

Además, recordó la obtención del Mundial de Qatar 2022, un momento que marcó a toda una generación de argentinos.

Crédito: Instagram

“Cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena”, expresó en otro de los pasajes más emotivos.

UN VIAJE AL MUNDIAL 2026 QUE PARECÍA IMPOSIBLE

La carta fue compartida por miles de usuarios y despertó una enorme cadena de apoyo para que el mensaje llegara hasta Lionel Messi.

Crédito: X

Aunque todavía no sabe si podrá conocer personalmente a su máximo ídolo, Manu Litvi ya consiguió hacer realidad otro sueño que parecía inalcanzable: viajar por primera vez a un Mundial y acompañar a la Selección argentina en las tribunas de Estados Unidos.