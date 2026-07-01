Lionel Messi volvió a demostrar que su figura trasciende el mundo del fútbol. En esta oportunidad, el capitán de la Selección argentina se convirtió en protagonista de una campaña promocional de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película del universo Marvel, donde compartió escena con Tom Holland, el actor que interpreta a Peter Parker.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra un simpático encuentro entre ambos en un bar de Nueva York, ciudad donde transcurre gran parte de la historia del popular superhéroe.

EL DIVERTIDO ENCUENTRO ENTRE LIONEL MESSI Y TOM HOLLAND

En el spot, Tom Holland se encuentra hablando por teléfono cuando advierte la presencia de Lionel Messi. Sorprendido por tener frente a él al campeón del mundo, interrumpe la conversación y se acerca para preguntarle: “¿Vos sos Messi? ¿Estás buscando a Spider-Man?”.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, el futbolista responde simplemente: “Sí”.

A partir de ese momento, la escena toma un giro cinematográfico. Holland desaparece por unos segundos y regresa convertido en Spider-Man, quien toma a Messi por la espalda y comienza a recorrer los cielos de Nueva York utilizando sus clásicas telarañas.

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DE QUÉ TRATA SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA

La cuarta película en solitario de Spider-Man llegará a los cines internacionales a fines de julio y retomará la historia de Peter Parker cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin regreso a casa.

En esta nueva etapa, el joven superhéroe intenta reconstruir su vida luego de haber borrado los recuerdos de sus seres queridos para protegerlos. Convertido nuevamente en un héroe anónimo, deberá enfrentar una ciudad golpeada por una creciente ola de criminalidad.

Además, la trama presentará un desafío inédito para Peter Parker: una alteración en su propio ADN que lo llevará a buscar la ayuda de Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo.

UN ELENCO REPLETO DE FIGURAS DE MARVEL

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con guion de Chris McKenna y Erik Sommers. La producción está a cargo de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

Junto a Tom Holland, el elenco reúne a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, en una de las apuestas más importantes de Marvel para este año.