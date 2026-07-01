La ola de frío continúa golpeando con fuerza a gran parte de la Argentina y este miércoles 1 de julio de 2026 volvió a dejar registros bajo cero en numerosas localidades. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santa Cruz se ubica como la provincia más fría del país en la jornada de hoy.

Las bajas temperaturas se hacen sentir especialmente en la Patagonia, donde varias ciudades amanecieron con marcas térmicas extremas y sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.

Santa Cruz, la provincia más fría de Argentina este 1 de julio

Según el relevamiento del SMN, distintas localidades santacruceñas registraron las temperaturas más bajas del país durante la mañana.

Entre los valores más destacados aparecen:

El Calafate: alrededor de -11 °C .

Río Gallegos: cerca de -8 °C .

Perito Moreno: registros inferiores a -9 °C.

Estas marcas posicionan a Santa Cruz como la provincia con los valores más bajos del territorio nacional en el inicio de julio.

El frío polar seguirá presente

El SMN anticipa que la masa de aire frío continuará afectando a gran parte del país durante las próximas horas, con heladas intensas en la Patagonia, Cuyo, el centro y parte del norte argentino.

Además, muchas provincias mantendrán temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C, mientras que las máximas seguirán siendo bajas, especialmente durante la primera mitad de la semana.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante las bajas temperaturas, el SMN recomienda: