Llegó la Supergripe H3N2 a la Argentina. La influenza A H3N2 es actualmente el virus respiratorio con mayor circulación en el país.

Conocé cuáles son sus síntomas, cómo distinguirla de un resfrío común y qué medidas ayudan a prevenir el contagio.

¿Qué es la “supergripe” H3N2?

La influenza A (H3N2), conocida popularmente como “supergripe”, es uno de los virus respiratorios que más circula actualmente en Argentina.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, este subtipo de gripe fue el predominante en el país durante los últimos meses, con mayor presencia en las regiones Centro y Noroeste.

“Supergripe” H3N2: cuáles son los síntomas, diferencias con el resfrío común y cómo prevenir el contagio (IA)

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y con mayor intensidad que en un resfrío común.

Los más frecuentes son:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Cansancio intenso.

Dolor de garganta.

Tos.

Congestión nasal.

¿En qué se diferencia de un resfrío?

Aunque comparten algunos síntomas, la principal diferencia está en la intensidad.

Resfrío común

Congestión nasal.

Estornudos.

Dolor de garganta leve.

Malestar moderado.

Generalmente sin fiebre alta.

Gripe H3N2

Fiebre elevada.

Dolor muscular intenso.

Fatiga marcada.

Aparición repentina de los síntomas.

Mayor riesgo de complicaciones en personas vulnerables.

Especialistas de Mayo Clinic señalan que la diferencia no siempre está en los síntomas, sino en su gravedad y duración.

¿Cómo prevenir el contagio?

Las recomendaciones incluyen:

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Mantener al día la vacunación antigripal.

¿Cuándo consultar al médico?

Se recomienda buscar atención médica si los síntomas empeoran, la fiebre persiste varios días o aparecen dificultades para respirar, especialmente en adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

La mayoría de los casos evoluciona favorablemente, pero detectar a tiempo las señales de alerta puede evitar complicaciones.