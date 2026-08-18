Lee tu horóscopo diario del 18 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a mirar el amor con mayor profundidad. Hablar con sinceridad ayudará a transformar dudas y fortalecer la confianza en pareja hoy.
Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, despierta pasión y pone el foco en la pareja. Evitar los celos y escuchar con apertura permitirá fortalecer un vínculo importante y muy sincero hoy.
Géminis: La Luna en Escorpio te invita a demostrar el amor con hechos y prestar atención a los pequeños gestos. Una actitud más comprometida puede fortalecer la confianza y la cercanía afectiva.
Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, romanticismo y deseo de conectar profundamente. Es un gran momento para expresar sentimientos y renovar la pasión con alguien especial hoy.
Leo: La Luna en Escorpio moviliza emociones profundas y te invita a bajar defensas en el amor. Mostrar vulnerabilidad y escuchar al otro ayudará a fortalecer la intimidad y recuperar confianza.
Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y sinceras que pueden transformar tus vínculos. Decir lo que sientes sin analizar demasiado permitirá acercarte más a quien amas mucho.
Libra: La Luna en Escorpio te ayuda a reconocer qué necesitas para sentir seguridad en el amor. Valorar la reciprocidad y expresar tus deseos permitirá construir una relación más firme y estable.
Escorpio: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo, intensidad y necesidad de vivir el amor sin superficialidades. Mostrar lo que sientes con sinceridad puede renovar un vínculo y acercarte más.
Sagitario: La Luna en Escorpio te invita a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que evitabas. Cerrar una historia pendiente puede liberar tu corazón y prepararte para un amor más sincero.
Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece la complicidad y favorece proyectos compartidos en el amor. Una amistad puede acercarse más o una pareja recuperar ilusión mediante nuevos planes juntos.
Acuario: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a definir qué esperas realmente del amor. Evitar luchas de poder permitirá construir un vínculo más libre, profundo y respetuoso.
Piscis: La Luna en Escorpio potencia tu intuición y sensibilidad, favoreciendo conexiones profundas. Abrirte a nuevas experiencias afectivas puede renovar la pasión y ampliar tu manera de amar.
Fuente: Jimena La Torre.