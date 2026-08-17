Las hojas de laurel son uno de los ingredientes más utilizados en la cocina por su aroma y sabor, pero desde hace siglos también ocupan un lugar destacado en distintas tradiciones espirituales y creencias populares. Entre los rituales más conocidos aparece uno muy sencillo: colocar una hoja dentro del zapato antes de salir de casa.

Quienes practican esta costumbre aseguran que el laurel funciona como un amuleto capaz de atraer la buena suerte, la prosperidad económica y la protección personal. El ritual volvió a ganar popularidad gracias a las redes sociales, donde miles de personas comparten distintas variantes para atraer abundancia, conseguir trabajo o comenzar una nueva etapa con “energía positiva”.

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Aunque no existe evidencia científica que demuestre que colocar una hoja de laurel dentro del calzado pueda modificar la realidad o atraer dinero, la práctica continúa vigente por el valor simbólico que muchas personas le atribuyen. Para quienes creen en este tipo de rituales, el gesto representa una forma de enfocar los deseos, renovar las intenciones y comenzar el día con una actitud optimista.

El simbolismo del laurel tiene raíces milenarias. En la Antigua Grecia, las coronas confeccionadas con sus hojas distinguían a guerreros, atletas y poetas como símbolo de victoria, éxito y sabiduría.

Más tarde, en la cultura romana, también fueron utilizadas para homenajear a emperadores y generales victoriosos. Con el paso de los siglos, esa imagen de triunfo fue incorporándose a distintas tradiciones esotéricas y prácticas de magia blanca, donde el laurel comenzó a asociarse con la protección, la abundancia y la buena fortuna.

¿Para qué sirve poner una hoja de laurel en el zapato?

Según las tradiciones esotéricas y la magia blanca, llevar una hoja de laurel dentro del calzado tiene un significado simbólico. Quienes siguen estas prácticas sostienen que actúa como un amuleto para:

Atraer la buena suerte.

Favorecer la prosperidad económica.

Alejar las energías negativas.

Brindar protección durante el día.

Impulsar nuevos proyectos y metas personales.

Aumentar la confianza para afrontar desafíos importantes.

Poner una hoja de laurel en el zapato: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Estas creencias forman parte de prácticas espirituales y populares, por lo que no cuentan con respaldo científico. Su permanencia a lo largo del tiempo responde principalmente a la tradición y al valor simbólico que muchas personas continúan otorgándoles.

Cómo hacer el ritual del laurel en el zapato

La forma más difundida de realizar este ritual es muy sencilla y no requiere ningún elemento adicional.

Colocar una o dos hojas de laurel secas dentro del zapato antes de salir de casa.

Muchas personas prefieren hacerlo en el zapato derecho, aunque otras colocan una hoja en cada pie.

Utilizar el calzado durante toda la jornada.

Al regresar al hogar, retirar las hojas.

Si se desea repetir el ritual, reemplazar las hojas por otras nuevas al día siguiente.

Algunas corrientes espirituales recomiendan poner en práctica este ritual antes de una entrevista laboral, al iniciar un nuevo empleo, durante una mudanza, antes de abrir un negocio o cuando se busca atraer prosperidad económica. También hay quienes aconsejan realizarlo durante la Luna Nueva, etapa que tradicionalmente se asocia con nuevos comienzos.

Por qué el laurel está relacionado con la buena suerte

La asociación entre el laurel y la prosperidad tiene más de dos mil años de historia. En la Antigua Grecia, esta planta estaba consagrada al dios Apolo y las coronas elaboradas con sus hojas eran el premio reservado para los vencedores de competencias deportivas, héroes militares y grandes pensadores.

Poner una hoja de laurel en el zapato: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Con el paso del tiempo, ese símbolo de triunfo fue adoptado por distintas culturas y terminó formando parte de rituales destinados a atraer fortuna, éxito, abundancia y protección. Hoy, además de colocarlo dentro del zapato, muchas personas también guardan hojas de laurel en la billetera, debajo de la almohada o cerca de la cama como parte de estas tradiciones.

Más allá de las creencias, el laurel continúa siendo una planta cargada de significado en distintas partes del mundo. Para algunos se trata simplemente de una costumbre heredada; para otros, representa un pequeño gesto cotidiano para comenzar el día con optimismo, mantener el foco en los objetivos y recordar que la perseverancia también forma parte del camino hacia el éxito.