Edith Hermida lanzó fuertes comentarios contra Andy Kusnetzoff y puso el foco en la relación que el conductor tendría con sus compañeros de trabajo. Las declaraciones generaron repercusión por un detalle particular: la conductora de Bendita TV acaba de incorporarse temporalmente a Telefe como participante de MasterChef Celebrity.

Todo ocurrió mientras Hermida hablaba sobre un informe dedicado al conductor de PH, Podemos Hablar. Con su habitual tono irónico, hizo referencia a las consignas que Kusnetzoff propone a sus invitados y aprovechó para lanzar una filosa observación.

“Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados”, comenzó.

Luego imaginó una pregunta dirigida especialmente al conductor: “Algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”.

EDITH HERMIDA FUE CONTUNDENTE AL HABLAR DE ANDY KUSNETZOFF

Lejos de dejar el comentario ahí, Hermida profundizó sus críticas y apuntó contra la dinámica que Kusnetzoff tendría en su programa de radio, Perros de la calle.

“Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie”, lanzó.

La conductora también se hizo eco de versiones que circulan sobre el vínculo de Andy con integrantes de sus equipos y agentes de prensa. Sin embargo, aclaró que su experiencia personal con él fue diferente.

“Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa”, ironizó antes de agregar: “Igual conmigo siempre fue buena onda”.

Para cerrar, Hermida volvió a recurrir al humor y propuso un inesperado enfrentamiento televisivo: “Habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”.