El casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa generando repercusiones y, esta vez, quien fue consultada al respecto fue Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos, Francesca y Bautista.

En una nota que dio a LAM, la modelo habló sobre la boda y dejó en claro cuál es su postura frente a la nueva etapa sentimental de Rodrigo. Lejos de mostrarse incómoda, aseguró que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

“¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijas?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América. A lo que Cami respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando quisieron saber qué le generaba la noticia y si sus hijos le habían contado algo sobre la boda, fue contundente: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si había recibido una invitación para la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. La respuesta de Cami fue contundente y sin vueltas: “No, no, no. Claramente que no”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El cronista incluso planteó la posibilidad de que, pese a la historia que compartieron, Rodrigo pudiera invitarla por mantener una relación cordial como padres de Francesca y Bautista. Pero Homs no dejó lugar a las dudas: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

La conversación tomó todavía más temperatura cuando le preguntaron si, en caso de recibir una invitación, asistiría al casamiento de su expareja con Tini. Cami prefirió no entrar en especulaciones y respondió con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, cerró, contundente.

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EL PARTICULAR REQUISITO DE TINI STOESSEL PARA LOS INVITADOS A SU BODA CON RODRIGO DE PAUL

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su esperado casamiento y, mientras crece la expectativa por la gran celebración, se conoció un particular detalle que la cantante habría establecido para quienes asistan a la boda.

Según contaron en Primicias Ya, Tini envió las invitaciones a través de un link privado e intransferible para cada uno de los invitados. Pero la sorpresa no termina ahí: dentro de ese enlace aparecen las referencias sobre el dress code que deberán respetar durante la fiesta: “Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, detallaron.

La consigna elegida por la cantante es, en principio, “gala”. Además, los invitados reciben imágenes a modo de referencia para tener una idea más clara del estilo que busca Tini para la celebración: “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, aclararon.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Uno de los detalles que llamó la atención fue que algunas de las invitadas habrían interpretado inicialmente que la consigna podía tener alguna relación con la Met Gala, el famoso evento de moda internacional conocido por sus looks extravagantes y teatrales.

Sin embargo, las referencias serían mucho más clásicas y elegantes que las que suelen verse en la tradicional gala de Nueva York: “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos ampliosos. Teatrales, con plumas. O con extravagancias”, explicaron.

El dress code no estaría destinado solamente a las mujeres. En el link privado que recibió cada invitado también habría referencias sobre posibles looks masculinos: “Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, cerraron.