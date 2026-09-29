La China Suárez volvió a compartir imágenes de su intimidad con Mauro Icardi y rápidamente generó repercusión en las redes sociales. En medio de la polémica que enfrenta al futbolista con Wanda Nara, la actriz publicó una serie de postales desde la conocida “casa de los sueños” de Nordelta.

En las fotos, la pareja aparece disfrutando de distintos rincones de la propiedad. Sin embargo, lejos de concentrarse únicamente en el romántico posteo, varios usuarios pusieron la lupa sobre algunos detalles que quedaron a la vista.

La publicación apareció poco después de que Icardi recordara públicamente el supuesto comienzo de su historia con la actriz. El delantero compartió una fecha y una imagen de un hotel de París donde, según su relato, habrían vivido su primera noche juntos.

EL DETALLE EN LA CASA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Entre las imágenes publicadas por la China, hubo una que despertó especialmente la curiosidad de sus seguidores. En la baranda de una escalera podía verse ropa colgada, mientras que en otros sectores de la propiedad también aparecían objetos fuera de lugar.

El detalle fue suficiente para que comenzaran a multiplicarse las críticas. “¿Con toda la plata que tienen de verdad Mauro no tiene un decorador para esa mansión del horror?”, lanzó una usuaria.

La China Suárez mostró su intimidad con Mauro Icardi y un detalle de la casa desató críticas: “Hongos en la pared”. Crédito: Instagram

Otros comentarios apuntaron al estado de algunas paredes y a una cama que aparecía sin hacer. “Hongos en la pared, la ropa colgada”, escribió una persona. Otra incluso recomendó utilizar lavandina para quitar las marcas que creyó detectar en una de las imágenes.

La China Suárez mostró su intimidad con Mauro Icardi y un detalle de la casa desató críticas: “Hongos en la pared”. Crédito: Instagram

LAS BURLAS QUE RECIBIERON LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Las fotos también llegaron a X, donde algunos usuarios ironizaron sobre el momento elegido para realizar la publicación y el aspecto cotidiano de la propiedad.

La China Suárez mostró su intimidad con Mauro Icardi y un detalle de la casa desató críticas: “Hongos en la pared”. Crédito: Instagram

“Hagamos como que estuvimos juntos, como que te perdoné. Subí rápido fotos que ya empieza MasterChef, que salgan feas, a las apuradas, no importa que esté la ropa colgada en la baranda”, escribió una internauta.