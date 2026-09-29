Un simple me gusta de Mauro Icardi a una publicación de una influencer encendió las alarmas este martes luego del polémico fin de semana de supuesta crisis con la China Suárez, en medio del inicio de Masterchef Celebrity con la conducción de Wanda Nara.

Según informó Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) este martes, al deportista “se le fue la mano”: “El título es ‘A Maurito se le fue el dedo’, porque la likeó a una mujer que no es la China Suárez”.

El like de Mauro Icardi a la modelo cordobesa Rocío Galera en medio de los rumores de crisis con la China Suárez (Foto: Nuevo Día).

Entonces, el periodista sumó información acerca de la mujer a la que Icardi habría likeado: “En el pasado lo vincularon a él con ella, es una modelo cordobesa, se llama Rocío Galera, y lo que llama la atención es eso, no es un like normal, además, en pleno romance con la China”.

LA PALABRA DE ROCÍO GALERA TRAS EL LIKE DE MAURO ICARDI

Para despejar dudas, Juan Etchegoyen se comunicó directamente con Rocío Galera y esta confirmó el gesto del futbolista: “Hola, Juan, estoy bien. El fin de semana, Mauro me puso un me gusta en una historia destacada y en una publicación. Después lo sacó, pero se ve que la gente llegó a ver”.

Mauro Icardi le dio like a la modelo cordobesa Rocío Galera en medio de los rumores de crisis con la China Suárez y ella lo confirmó (Foto: Nuevo Día).

El periodista aclaró que fue él quien le escribió a Galera para chequear la información y que la protagonista no buscó instalar el tema. Sin embargo, después de ese primer mensaje, la modelo no volvió a responderle sobre si Icardi suele reaccionar a sus publicaciones o si hubo algún contacto posterior.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.