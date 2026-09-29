La segunda temporada de “Es mi sueño”, el reality de canto conducido por Guido Kaczka en eltrece, sufrió una baja inesperada: Jimena Barón decidió dar un paso al costado y ya no forma parte del jurado. La producción no tardó en encontrarle reemplazo y convocó a Ángela Leiva, quien ya había ocupado ese rol en la primera edición del programa.

Según contó Majo Martino en el ciclo SQP, Barón se encuentra actualmente abocada a la grabación de una serie para Netflix, donde comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

Aunque la artista había grabado algunas participaciones para esta temporada, finalmente optó por retirarse del certamen.

Jimena Barón (Captura de eltrece)

Por qué Jimena Barón renunció a “Es mi Sueño”

Lo que llamó la atención fue que Jimena Barón no pidió que la esperaran para retomar su lugar una vez finalizadas las grabaciones de la serie, sino que directamente comunicó su salida definitiva.

De acuerdo a Martino, la relación con sus compañeros de jurado era buena, por lo que descartó un conflicto personal, aunque deslizó que podría haber habido diferencias económicas.

Ángela Leiva regresó al jurado y habló de su vuelta

Ángela Leiva. Foto: captura Es mi sueño (eltrece)

La elegida para ocupar el lugar de Barón fue Ángela Leiva, quien ya había sido jurado en la primera temporada de “Es mi sueño”.

En diálogo con SQP, la cantante expresó su entusiasmo: “Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece. Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”.

Leiva también aclaró que su permanencia en el programa dependerá de su agenda: “Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”.