Este lunes, Flor de la V anunció en sus redes sociales que Daniel Avellaneda había sido desvinculado de Radio Rivadavia por sus dichos transfóbicos. Sin embargo, dicha información fue rápidamente desmentida y la conducta salió nuevamente en sus redes a hacer un contundente descargo.

“Finalmente Radio Rivadavia decidió desvincular a Daniel Avellaneda luego de sus dichos transfóbicos. No se trata de cancelar a nadie. Se trata de entender que la libertad de expresión no significa que todo dé lo mismo ni que las palabras estén exentas de consecuencias”, había anunciado en sus redes.

“Mi identidad no es una opinión ni un debate: está reconocida y protegida por la ley. Ojalá esto sirva para algo más importante que una polémica: para entender que el respeto no debería depender de quién esté sentado frente a un micrófono”, agregó Flor de la V en una publicación que hizo en Instagram.

Flor de la V había anunciado la desvinculación de Daniel Avellaneda de Radio Rivadavia (Foto: Instagram @flordelave)

DANIEL AVELLANEDA DESMINTIÓ SU DESVINCULACIÓN DE RADIO RIVADAVIA

Daniel Avellaneda, periodista de Radio Rivadavia y El Nueve, había tratado de “señor” a Flor de la V, lo que encendió nuevamente el debate sobre la falta de respeto y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.

A través de su cuenta de X, el periodista respondió al tweet de la conductora de Los Profesionales de Siempre y comentó: “Bad information. Fake news. O puede ser bait, no se cómo se maneja esta persona. Poco serio”.

Daniel Avellaneda desmintió la información de Flor de la V (Captura: X @davellaneda77)

EL DESCARGO DE FLOR DE LA V EN REDES

A los pocos minutos, Flor de la V compartió una nueva publicación en sus redes sociales donde reconoció que fue víctima de una fake news. Frente a cámara, comentó: “Me vendieron pescado podrido. Lamentablemente, Radio Rivadavia decidió no desvincular a Daniel Avellaneda”.

“Y esto también es parte del problema. Porque cuando un comunicador tiene expresiones transfóbicas y un medio decide sostenerlo, ya no estamos hablando solamente de una persona y de sus dichos: también hablamos de la responsabilidad de quienes le dan un micrófono”, continuó.

El descargo de Flor de la V (Video: Instagram @flordelave)

“No se trata de censura. Se trata de entender que las palabras tienen consecuencias y que la discriminación no puede naturalizarse como si fuera simplemente una opinión. Yo voy a seguir hablando. Porque nuestros derechos, nuestra identidad y nuestra dignidad no están en discusión”, cerró Florencia.