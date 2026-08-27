Flor de la V recurrió a las redes sociales para celebrar una fecha muy especial: este martes, sus mellizos, Paul e Isabella, cumplieron 15 años. Con motivo de su cumpleaños, la conductora compartió una emotiva publicación en Instagram en la que combinó una fotografía de los adolescentes cuando eran recién nacidos con una extensa carta dedicada a ellos.

La imagen elegida muestra a Paul e Isabella durante sus primeros días de vida. A partir de esa postal, Flor realizó un recorrido por estos 15 años y reflexionó sobre todo lo que significó para ella convertirse en madre de los mellizos que tiene junto a Pablo Goycochea.

En su mensaje, Flor destacó el aprendizaje que significó la maternidad y el profundo amor que descubrió a partir de la llegada de sus mellizos. También les dedicó un deseo para esta nueva etapa: que permanezcan unidos, puedan vivir con libertad y valentía y estén siempre rodeados de amor.

(Foto: Instagram/@flordelave)

LAS SENTIDAS PALABRAS DE FLOR DE LA V A SUS MELLIZOS

Junto a la tierna postal de Paul e Isabella recién nacidos, Flor de la V escribió: “Miro esta foto y todavía puedo sentirlos así de chiquitos entre mis brazos. Dos bebés que llegaron juntos para cambiarme la vida para siempre”.

“Hoy cumplen 15 y me cuesta entender en qué momento pasó tanto tiempo. Los miro y ya no veo solamente a mis bebés: veo a dos personas maravillosas creciendo, descubriendo quiénes son, haciendo su propio camino”, reflexionó la conductora.

Flor de la V celebró los 15 años de sus mellizos, Paul e Isabella (Foto: Instagram @flordelave)

“Ser su mamá es una de las aventuras más intensas, desafiantes y hermosas de mi vida. Con ustedes aprendí un amor que no conocía, ese que te desborda, te transforma y te hace querer ser mejor todos los días”, aseguró Flor, emocionada.

Por último, escribió: “Deseo que la vida los encuentre siempre unidos, libres, valientes y rodeados de amor. Que nunca dejen de soñar, de reírse juntos y de saber que, pase lo que pase, mamá va a estar. Feliz 15, hijitos. Los amo desde aquella primera vez que los tuve entre mis brazos y los voy a amar toda la vida”.