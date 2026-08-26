El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir tormentas de distinta intensidad este jueves 27 de agosto, fenómeno que muchos asocian con la tradicional tormenta de Santa Rosa.

Según el pronóstico oficial, las primeras lluvias aisladas podrían comenzar durante la madrugada, con una probabilidad de entre el 10 y el 40% y una temperatura estimada en 14 grados. Para la mañana, las chances de tormentas aisladas aumentan y se ubican entre el 40 y el 70%.

Durante la tarde, el SMN previó la posibilidad de chaparrones (con probabilidades entre el 10 y el 40%) y una temperatura máxima de 18 grados. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones desciende al 10%, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas cercanas a los 14 grados.

El pronóstico del clima para este jueves 27 de agosto de 2026 (Foto: captura smn.gob.ar)

Leé más:

Tini Stoessel se hartó y tomó una drástica decisión con su papá

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO EXTENDIDO PARA BUENOS AIRES

El viernes 28 se espera un 10% de probabilidades de lluvias en la madrugada, con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12 grados. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 10 grados. Durante la tarde y la noche, el pronóstico indica cielo algo nublado y una máxima de 17 grados.

Para el sábado 29, el SMN anticipó cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 17 grados.

El domingo 30 se presentará con una mínima de 10 grados y una máxima de 17. El cielo estará algo nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y la noche.

Leé más:

Murió Rubén Rada: el músico tenía 83 años

QUÉ CONSIDERACIONES TENER SOBRE LA TORMENTA DE SANTA ROSA

La llegada de lluvias en esta época suele asociarse con la llamada tormenta de Santa Rosa, un fenómeno tradicional que, según la creencia popular, ocurre cerca del 30 de agosto. Aunque no siempre se presenta con la misma intensidad, este evento es esperado cada año por quienes siguen de cerca el calendario climático.

El SMN recomendó estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles tormentas en la región.

Leé más:

Ángela Torres habló a fondo de su relación con Marcos Giles y lanzó una romántica declaración: “Me siento muy segura y tranquila”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.