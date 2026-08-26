“El Colibrí (Travesía en MI Mayor)”, unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por Gonzalo Alfonsín, vuelve a escena con un nuevo reestreno en Buenos Aires. La obra se presentará desde el 6 de septiembre, todos los domingos a las 19, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación.

Con una propuesta que combina narración oral, teatro de imágenes, teatro físico, clown y música en vivo, el espectáculo invita al público a realizar un particular recorrido por el continente americano a través de la mirada de un hombre-pájaro que se encuentra en una búsqueda constante.

De qué trata “El Colibrí”

La historia sigue a un hombre-pájaro que atraviesa el continente americano y visita ciudades, pueblos, montañas, playas, mares y ríos. En ese viaje permanente intenta descubrir qué está buscando realmente: aventuras, amores, su propia identidad o incluso una respuesta sobre Dios.

A medida que avanza la travesía, la obra plantea una pregunta central: ¿es el hombre quien atraviesa el continente o es el continente el que atraviesa al hombre?

A partir de experiencias personales de Gonzalo Alfonsín, “El Colibrí” construye una mirada subjetiva sobre América y propone uno de los tantos mapas posibles del continente. El espectáculo recorre diferentes culturas y pone en primer plano valores como la tolerancia, el respeto y la confraternidad.

Un espectáculo reconocido internacionalmente

Entre sus principales distinciones se encuentran la Mención a Mejor Actuación de la Fiesta Regional de Teatro INT de Buenos Aires (2017) y una Mención a Mejor Actuación en los Premios ATINA (2021).

Además, el espectáculo recibió el Premio PROTEATRO Línea Proyectos Especiales - Circulación (2022) y fue distinguido en festivales internacionales.

En 2025, durante el FITE - Festival Internacional de Teatro de Encarnación, Paraguay, obtuvo los premios a Mejor Actor y Mejor Unipersonal.

Más recientemente, en el VIII Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho de México (2026), “El Colibrí” recibió los premios a Mejor Espectáculo y Mejor Actor.

Cuándo y dónde ver “El Colibrí” en Buenos Aires

El reestreno de “El Colibrí (Travesía en MI Mayor)” será el domingo 6 de septiembre y las funciones continuarán todos los domingos a las 19 horas.