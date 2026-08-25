El fenómeno teatral “Anastasia, el musical” confirmó que se acerca el final de su temporada en Buenos Aires y anunció las últimas cuatro funciones en el Teatro Astral con las actuaciones consagratorias de Minerva Casero y Felipe Bou Abdo.

La superproducción, inspirada en la leyenda de la última Gran Duquesa de Rusia, se despedirá con presentaciones el sábado 5, domingo 6, sábado 12 y domingo 13 de septiembre a las 15:30, en la emblemática sala de la avenida Corrientes.

Desde su estreno en mayo de 2026, la versión argentina de Anastasia se consolidó como uno de los grandes éxitos del año, logrando ubicarse varias semanas entre los espectáculos más vistos de la ciudad.

Minerva Casero se despide del éxito de Anastasia.

El respaldo del público se reflejó también en la crítica: la obra sumó ocho nominaciones a los Premios Hugo al Teatro Musical, destacándose en rubros como Coreografía, Caracterización, Vestuario, Revelación y actuaciones principales.

Una producción local con sello propio y despliegue internacional

A diferencia de otras versiones internacionales, la puesta nacional de “Anastasia” se caracterizó por ser un montaje no réplica, con una fuerte impronta de talento argentino.

El espectáculo reunió a un equipo de 144 personas y contó con proyecciones digitales originales de Broadway, diseñadas por Aaron Rhyne.

Felipe Bou Abdo, Minerva Casero y Pichu Straneo en Anastasia. Por: Martin Mombru

La dirección general estuvo a cargo de Marcelo Rosa, con Mica Fariña como directora asociada, Ale Ibarra en coreografía y Pili Noseda en dirección vocal. La Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por Néstor Tedesco, aportó música en vivo en cada función. El diseño de escenografía fue de Carlos Cifani, el vestuario de Stella Maris Müller, la iluminación de Claudio Del Bianco y el sonido de Gastón Briski.

El elenco que marcó la historia de “Anastasia” en Buenos Aires

Las funciones de despedida serán la última oportunidad para ver en escena al elenco que conquistó al público porteño. Minerva Casero interpretó a Anya/Anastasia, acompañada por Felipe Bou Abdo (Dimitri), Fernando “Pichu” Straneo (Vlad), Agustín Iannone (Gleb), Carolina Mainero (Lily) y la multipremiada Lucila Gandolfo como la Emperatriz Viuda, alternando el papel con Andrea Mango.

Felipe Bou Abdo, Minerva Casero y Pichu Straneo en Anastasia. Por: Martin Mombru

El ensamble incluyó a Joaquín Caso, Micaela Fusaro, Sol Giulietti, Iñaki Iparraguirre, Lucila Muiño, Verónica Pacenza, Andrés Rosso, Eluney Salazar, Santiago Sastre, Tomás Vila, Pamela Peker y Gustavo Ortiz. La música en vivo estuvo a cargo de la Orquesta Aeropuertos Argentina, bajo la dirección de Néstor Tedesco.

Cómo conseguir entradas para las últimas funciones

Las entradas para las funciones finales del 5, 6, 12 y 13 de septiembre ya están disponibles en la boletería del Teatro Astral (Av. Corrientes 1639) y de manera online a través de Plateanet.