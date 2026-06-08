En pleno auge de su temporada, “Anastasia, el musical” atraviesa un momento clave: el elenco se renueva con despedidas que emocionan y una bienvenida que promete elevar aún más el nivel de la obra que conquistó la cartelera porteña.

Durante su primer mes en el Teatro Astral, la producción se mantuvo firme en el TOP TEN de las obras más vistas de Buenos Aires, con funciones los miércoles, sábados y domingos.

Ahora, la historia que revive la leyenda de la gran duquesa rusa suma un nuevo capítulo con cambios en sus figuras principales.

Anastasia, el musical.

Iñaki Aldao y Andrea Mango: dos adioses que dejan huella

El domingo 14 de junio será la última función de Iñaki Aldao como Dimitri. Ganador de los premios ACE y Estrella de Mar, Aldao fue clave en el lanzamiento de esta versión argentina, con una interpretación que conquistó tanto a la crítica como al público.

Una semana después, el domingo 21 de junio, será el turno de la despedida de Andrea Mango, quien hasta ahora compartió el rol de la Emperatriz Viuda. Su entrega y profesionalismo ayudaron a construir la mística imperial que define el espectáculo.

Lucila Gandolfo: una incorporación de lujo para la Emperatriz Viuda

A partir del miércoles 24 de junio, la multipremiada Lucila Gandolfo tomará de manera exclusiva el papel de la Emperatriz Viuda, la abuela que sueña con reencontrarse con su nieta en el París de los años 20.

Gandolfo tiene una trayectoria internacional de excelencia: formada en el Boston Conservatory y con un posgrado en la Royal Academy of Music de Londres, debutó en la calle Corrientes en 1993 y brilló en títulos como El Fantasma de la Ópera, Master Class junto a Norma Aleandro, Into the Woods y Nine. En televisión, se lució como la villana Sharon Benson en Soy Luna (Disney) y en teatro ganó los premios ACE y Hugo por su unipersonal Una película sin Julie.

Su llegada refuerza el estándar de calidad de este “Dream Team” creativo, bajo la dirección general de Marcelo Rosa.

El detrás de escena: cifras que impresionan

Detrás de la magia que se vive en cada función, hay un despliegue técnico y humano pocas veces visto en la escena nacional:

Casi 2.000 artistas de todo el mundo enviaron sus postulaciones online.

1.400 talentos de Argentina y 18 países participaron de las audiciones presenciales.

4 jornadas intensivas de audición de 10 horas cada una en el escenario del Astral.

21 artistas en escena y 30 estudiantes avanzados de la UADE colaborando en producción.

Más de 150 cambios de vestuario diseñados por Stella Maris Müller y confeccionados en 10 talleres.

Más de 30 sastres de instituciones como el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata trabajaron en la costura artesanal.

Más de 50 pelucas hechas a mano por Feliciano San Román .

400 kilos pesa el icónico vagón de tren, capaz de girar 360 grados.

50 metros cuadrados de pantallas LED wall con proyecciones originales de Broadway.

1.200 localidades por función, con una experiencia inmersiva que incluye hasta diseño olfativo.

Un equipo creativo de primer nivel

El “Dream Team” detrás de Anastasia, el musical está liderado por Marcelo Rosa (dirección general), Ale Ibarra (coreografía), Pili Noseda (dirección vocal), Néstor Tedesco (dirección musical y orquesta en vivo), Carlos Cifani (escenografía), Stella Maris Müller (vestuario), Claudio Del Bianco (iluminación) y Gastón Briski (sonido).

Elenco y funciones

El elenco principal está encabezado por Minerva Casero (Anya/Anastasia), Iñaki Aldao (Dimitri, hasta el 14 de junio), Fernando “Pichu” Straneo (Vlad), Andrea Mango (Emperatriz Viuda, hasta el 21 de junio), Carolina Mainero (Lily), Agustín Iannone (Gleb) y Sofía Alemán (Anastasia niña).

La música en vivo está a cargo de la Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por Néstor Tedesco.

Las funciones continúan en el Teatro Astral y las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet.