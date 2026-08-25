Catherine Fulop atraviesa una etapa muy especial desde el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

En el marco del BAFWEEK, durante el desfile de Kosiuko, la actriz y conductora habló en exclusiva con Ciudad sobre su nueva faceta como abuela y contó cómo mantiene el vínculo con su hija y su nieta a pesar de la distancia.

Catherine Fulop en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

CATHERINE FULOP, FELIZ CON SU NIETA GÍA: “ES UN AMOR DESMEDIDO”

“Estoy súper feliz. Estoy súper contenta con mi nieta. Es un amor así como que desmedido”, expresó Catherine Fulop a este portal al ser consultada sobre cómo está viviendo este nuevo momento familiar.

Conmovida, la venezolana explicó que el amor que siente por Gia es difícil de comparar con cualquier otra experiencia: “Creo que me duele el corazón de tanto que la amo. Porque uno ama a los hijos, pero cuando ves un nieto es como que dices: ‘No, es como la frutilla de la vida’. La frutilla de la torta. Bueno, es la frutilla de la vida”.

El saludo de Oriana Sabatini a Catherine Fulop por su cumpleaños (Foto: captura de Instagram/@orianasabatini).

Gia nació fruto de la relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes comenzaron una nueva etapa como padres y convirtieron a Catherine Fulop y Ova Sabatini en abuelos el pasado marzo.

CÓMO MANEJA LA DISTANCIA CON ORIANA SABATINI Y SU NIETA GIA

Uno de los desafíos para la familia es la distancia. Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven en Italia, mientras que Catherine Fulop suele viajar entre Argentina y otros destinos por sus compromisos laborales.

“Bueno, hablándonos todos los días, compartiendo”, contó la actriz sobre la manera en que mantiene el vínculo con su hija. Además, reveló que aprovecha cada momento para hacerla partícipe de su día a día.

Catherine Fulop afirmó que su nieta es parecida a Oriana (captura de Instagram)

“Cuando yo voy a algun evento le muestro el look, le digo, ‘mirá cómo me maquillé’. Bueno, compartiendo, te digo, cada minuto de la vida lo más posible”, expresó la actriz y conductora a Ciudad.

Catherine Fulop habló en exclusiva en el BAFWEEK (Foto: Ciudad Magazine).

Así, entre videollamadas, mensajes y pequeños momentos compartidos a la distancia, Catherine Fulop disfruta de su nueva faceta como abuela y encuentra la manera de estar cerca de Oriana, Paulo y la pequeña Gia.

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