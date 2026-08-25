El regreso de Popstars tras 24 años marca un hito en la televisión argentina y abre una nueva oportunidad para miles de mujeres que sueñan con ser estrellas de la música.

En este marco, Julieta Poggio, quien estará al frente del streaming de Telefe como co-host digital, habló en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su rol en el reality, las claves para triunfar en la industria y qué busca en la nueva generación de artistas pop.

Julieta Poggio y el regreso de Popstars: "No alcanza solo con el talento, tenés que ser buena persona" (foto Movilpress)

Julieta Poggio reveló qué se necesita para ser una estrella pop

-¿Qué tiene que tener una artista para ser una Popstars?

-Tiene que tener muchas cosas. Tiene que tener talento, carisma, tiene que saber bailar, cantar, tener estilo y ser buena persona.

-A la hora de juzgar, ¿qué va a pesar más: el talento o la historia? ¿Con qué vas a empatizar?

-Voy a empatizar con esa chica que se nota que verdaderamente es su sueño, que por más que no sea la más talentosa, lo da todo, se prepara, estudia, llega primera. Siento que eso te hace llegar lejos.

-Siendo artista, ¿si no hubieses llegado al éxito, te hubieses anotado en un reality como este?

-Sí, re.

-¿Lo consumías?

-Yo era muy chiquita. Nací en 2002.

-¿Cuál es tu Popstar favorita, en la actualidad?

-A mí me gusta Emilia Mernes.

Video de Ciudad Magazine.