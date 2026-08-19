La organización PETA presentó este martes la última campaña que Hayden Panettiere grabó a favor de los derechos de los animales, apenas dos semanas antes de sufrir el paro cardíaco que terminó con su vida. En la pieza, la actriz aparece desnuda dentro de una bañera para denunciar el encierro de delfines y ballenas en parques acuáticos.

La idea del spot es tan simple como contundente: Hayden usó la bañera para representar lo que significaría pasar toda una vida confinada a un espacio diminuto, tal como ocurre con los mamíferos marinos que viven en tanques dentro de los acuarios y parques temáticos. Desde PETA remarcaron que la campaña había quedado en carpeta y decidieron lanzarla como un homenaje a su compromiso con la causa animal.

Hayden Panettiere protagonizó su última campaña para PETA semanas antes de morir.

Panettiere fue durante años una activista comprometida con el bienestar animal y en distintas ocasiones se había manifestado públicamente en contra de la caza de delfines y del cautiverio de especies marinas en cautiverio. Desde la organización aseguraron que este spot representa uno de los últimos actos de militancia de su vida y que decidieron difundirlo como reconocimiento a esa lucha.

La actriz posó en una bañera para representar el encierro de delfines y ballenas en cautiverio. Fuente: PETA.

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE

Tal como se había informado, Hayden murió el domingo en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años. El llamado al 911 mencionó una posible sobredosis junto al paro cardíaco, aunque hasta el momento las autoridades no confirmaron la causa oficial de fallecimiento y los resultados de la autopsia toxicológica todavía están pendientes.

A partir de la difusión de este material, la imagen de la actriz volvió a instalarse en la agenda mediática, esta vez a través de una faceta más ligada a su costado solidario y menos vinculada a la conmoción que generó su muerte días atrás.

UN LEGADO QUE SE REIVINDICA

La campaña de PETA ofrece, según remarcaron desde la organización, una mirada conmovedora de Hayden apenas semanas antes de su muerte, utilizando su exposición pública para instalar una causa que defendió durante buena parte de su carrera.

Hayden Panettiere protagonizó su última campaña para PETA semanas antes de morir.

El spot ya circula en redes y medios especializados en espectáculos de Estados Unidos.