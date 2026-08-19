Las recientes declaraciones de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México reavivaron una historia del pasado que involucra a Nico Occhiato y Cande Ruggeri. Luego de que la cantante recordara un supuesto acercamiento entre ambos cuando todavía estaba de novia con el conductor, uno de los protagonistas decidió responder.

Todo comenzó cuando Vigna relató una situación que habría ocurrido durante un viaje laboral que Occhiato compartió con Ruggeri hace varios años. Según explicó, fue su entonces pareja quien le contó lo que supuestamente había sucedido.

“Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue’”, aseguró Flor al recordar las palabras que, según ella, le habría dicho Nico en aquel momento.

La revelación rápidamente generó repercusión y Ángel de Brito decidió comunicarse directamente con Occhiato para conocer su versión sobre aquella situación.

LA RESPUESTA DE NICO OCCHIATO A ÁNGEL DE BRITO

Durante Ángel Responde, por Bondi Live, el periodista contó que le escribió al conductor para preguntarle por las declaraciones de su expareja y reveló públicamente la respuesta que recibió.

Lejos de profundizar en la polémica o confirmar la versión de Vigna, Nico Occhiato se mostró sorprendido por la aparición de una historia ocurrida hace tantos años.

“Jajaja, no lo puedo creer. Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja. Una locura”, respondió el conductor ante la consulta de De Brito.

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

De esta manera, Occhiato evitó confirmar el supuesto acercamiento de Cande Ruggeri y remarcó el tiempo transcurrido desde aquel episodio. Sin embargo, sus palabras volvieron a alimentar una polémica que parecía completamente olvidada y que resurgió a partir del relato de Flor Vigna en el reality mexicano.