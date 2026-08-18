Cande Ruggeri quedó en el centro de una inesperada polémica después de que Flor Vigna recordara una vieja anécdota y la señalara por haberse metido con uno de sus exnovios, Nico Occhiato.

La historia rápidamente generó repercusión en redes sociales y las especulaciones no tardaron en apuntar a Nico Occhiato, quien mantuvo una relación con Vigna durante varios años. Ante la cantidad de comentarios y versiones que comenzaron a circular, Cande decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido.

Ángel de Brito contó en su programa de stream que se transmite por Bondi Live que se comunicó directamente con la modelo para consultarle por la polémica. Según relató el conductor, Ruggeri fue contundente al negar que hubiera intentado seducir a Occhiato: “Pasó todo lo que contó, al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés”, le explicó Cande a De Brito, de acuerdo con lo que contó el periodista.

Foto: Instagram (@caleruggeri)

Luego, la modelo hizo hincapié en que sabía que Nico estaba en pareja y aseguró que nunca habría avanzado sobre esa situación: “Yo sabía que él estaba de novio y yo soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, afirmó, según el relato de Ángel.

De esta manera, Cande dio vuelta por completo la versión que había quedado instalada a partir del relato de Flor Vigna y negó haber tenido un romance o un encuentro íntimo con Occhiato. Pero la historia tuvo un tercer protagonista. Ángel de Brito también contó que decidió consultarle directamente a Nico Occhiato sobre la situación.

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

La reacción del conductor y productor fue entre divertida y sorprendida, especialmente por la cantidad de años que pasaron desde aquel episodio: “Jajaja. No lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo de lo que está contando. Ja, ja, ja. Una locura, ja, ja, ja”, respondió Occhiato.

Así, mientras Cande Ruggeri negó categóricamente haber tenido algo con el exnovio de Flor Vigna, Nico Occhiato aseguró que prácticamente no recuerda aquella situación y se mostró incrédulo por la repercusión que tomó tantos años después.

Foto: Instagram (@florivigna)

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FLOR VIGNA REVELÓ CÓMO UNA OBRA DESATÓ SU PELEA CON LUCIANO CASTRO: “ESTÁBAMOS ENAMORADOS HASTA QUE…”

Mientras sigue dando que hablar por su participación en La Casa de los Famosos México, Flor Vigna volvió a sorprender al abrir su corazón y recordar la intensa relación que vivió con Luciano Castro. En una charla con sus compañeros del reality, la artista reveló cómo la obra de teatro que compartieron terminó mezclándose con la realidad de la pareja hasta convertirse en una experiencia difícil de sostener.

Todo comenzó cuando recordó El Divorcio, la comedia que protagonizó junto al actor mientras estaban en pareja. Según explicó, el proyecto nació en uno de los momentos más felices de la relación: “Hice una obra que se llamaba El Divorcio con mi expareja, que los dos éramos actores, y era como que todo el mundo iba a ver esa obra”, comenzó diciendo.

Luego, detalló que aceptaron el desafío porque atravesaban una etapa de plenitud y tenían tiempo para compartir el trabajo: “La empezamos a hacer cuando estábamos bien porque teníamos tiempo y nosotros estábamos enamorados”, recordó.

Flor Vigna habló de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani (Foto: captura de streaming México).

Sin embargo, con el correr de las funciones, la ficción empezó a tocar fibras cada vez más sensibles. La trama giraba en torno a una pareja que intentaba salvar su matrimonio a través de distintos ejercicios, aunque finalmente terminaba separándose: “La obra se trataba de ejercicios para no divorciarse y te decías las cosas que te molestan del otro. Eran tres ejercicios y al final se terminaban divorciando”, explicó.

Fue entonces cuando Flor reconoció que los diálogos comenzaron a parecerse demasiado a las conversaciones que mantenían fuera del escenario: “¿Vos podés creer que a lo largo de todo se iba haciendo real? Todo lo que decían los personajes porque los textos eran increíbles”, confesó.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Incluso recordó una de las frases que repetía durante la obra y que, según admitió, también reflejaba un reclamo de su vida cotidiana: “Yo le decía: ‘Vos sos un rata, pero no de plata, de palabras, de cariño’”.

Flor Vigna: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”.

Finalmente, Vigna reveló que la intensidad emocional fue creciendo función tras función hasta que la situación dejó de ser sostenible para ambos: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”, cerró, dejando en claro que la línea entre la ficción y la realidad terminó desdibujándose por completo.