La conmoción por la muerte de Oliver Tree, el músico estadounidense, y los argentinos Gaspi y Lucas Vignale en Río de Janeiro sacudieron al mundo del espectáculo. Pero en medio del dolor, un hallazgo inesperado sumó aún más impacto a la tragedia: la valija de Oliver Tree fue lo único que se salvó del fuego tras el choque de helicópteros, y adentro estaba la campera multicolor que le regaló Flor Vigna.

La noticia la dio el periodista venezolano Sergio Novelli, quien mostró imágenes de las aeronaves destrozadas y en llamas. Entre los restos, la valija de Tree apareció abierta y, en su interior, resaltaba la prenda que Flor le había obsequiado en un emotivo encuentro.

La foto de la valija de Oliver Tree que despertó el asombro de sus fans (Foto: Instagram @sergionovelli)

El video de ese momento, donde Vigna le entrega la campera, se viralizó en las redes y sumó un nuevo significado a la despedida que la actriz y cantante argentina le hizo a su colega en las redes sociales. El hallazgo de la campera multicolor en la valija de Oliver Tree se transformó en un símbolo de la conexión entre ambos artistas y de la fugacidad de la vida

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Apenas se conoció la noticia, Flor Vigna compartió un sentido mensaje para despedir a su amigo. “Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí, con mucha humildad, no paró de alentarme a que supere mis miedos. Siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugársela sin importar el qué dirán. Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra”, escribió Flor en su publicación de Instagram.

El posteo de Flor Vigna sobre Oliver Tree (Foto: Instagram @florvigna)

Vigna recordó cómo Oliver Tree la inspiró con sus palabras y su actitud. “No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica…”, agregó.

La despedida fue tan emotiva como el vínculo que los unía: “Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”, cerró Flor, dejando en claro el legado de su amigo.

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