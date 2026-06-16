La muerte de Gaspar Prim, conocido como Gaspi, continúa generando conmoción entre familiares, amigos y seguidores. A tres años de su separación, Juli Savioli expresó públicamente el profundo dolor que siente por la partida del youtuber de 23 años, con quien mantuvo una intensa historia de amor durante siete meses.

La influencer utilizó sus redes sociales para despedirse del joven creador de contenidos, fallecido en el trágico accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro.

Juli Savioli se moso muy preocupada tras la muerte de Gaspi (Foto: Instagram @julisavioli)

“No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real”, escribió en una historia de Instagram pocas horas después de conocerse la noticia.

La despedida de Juli Savioli a Gaspi tras la confirmación de su muerte (Foto: Instagram @julisavioli)

En otro mensaje, dejó al descubierto el difícil momento emocional que atraviesa: “Tengo dolor, presión y vacío en el pecho”.

Más adelante, Juli compartió unas palabras cargadas de afecto hacia quien fue su pareja. “Solo sé que te guardo en mi corazón (…) Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés”, expresó.

Y cerró con una promesa que conmovió a sus seguidores: “Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.

La canción que Juli Savioli eligió para despedir a Gaspi

La canción que Juli Savioli eligió para despedir a Gaspi

Al día siguiente de la tragedia, Savioli volvió a manifestarse en redes, aunque esta vez sin escribir una sola palabra. La influencer eligió compartir “Amok! Amok!”, una de las canciones de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda de la que Gaspi era fanático.

La elección no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Se trata de una de las composiciones más intensas y oscuras del universo artístico del Indio Solari. A lo largo de su letra, la canción explora estados emocionales extremos, atravesados por la desesperación, el descontrol, el dolor y las heridas que dejan las experiencias traumáticas.

Incluso su título remite al concepto de “amok”, un término utilizado para describir una especie de impulso emocional incontrolable, asociado a una crisis profunda y devastadora.

Por eso, muchos interpretaron la publicación de Juli como una manera de reflejar el impacto que le provocó la muerte de Gaspi. Sin necesidad de explicaciones, la canción pareció funcionar como un canal para expresar aquello que ella misma había reconocido horas antes: la dificultad de encontrar palabras para describir el dolor.

La historia de amor entre ambos había terminado hace tres años. Con el tiempo, Juli llegó a definir aquella relación como “intensa” y también “tóxica”.