La muerte de Gaspar Prim, conocido como Gaspi, conmocionó al mundo del streaming y del espectáculo. El joven creador de contenidos falleció este domingo 14 de junio a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

En la tragedia aérea también perdieron la vida el director de cine argentino Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree y los pilotos de las aeronaves estrelladas.

Mientras familiares, amigos y seguidores intentan asimilar la noticia, comenzaron a conocerse detalles sobre las dificultades que enfrenta la familia del influencer para trasladar sus restos a la Argentina.

Video de Desayuno Americano.

Muerte de Gaspi: cuándo repatriarán el cuerpo

La información fue revelada por Lucía Baldi en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América TV.

Según explicó la periodista, el proceso de repatriación será complejo y demandará tiempo. “La familia no puede traer hoy el cuerpo. Tiene que atravesar un proceso burocrático bastante extenso, podría demorar una semana a 10 días”, señaló al aire.

Baldi también aclaró que el Estado argentino no intervendrá económicamente en el traslado.

“El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación. No le corresponde. El consulado argentino no tiene injerencia, lo que puede es asesorar y acompañar a la familia. No solo con el cuerpo de Gaspi, sino con el del productor y director Lucas Vignale”, detalló.

La panelista explicó además que existen numerosos requisitos administrativos para concretar el traslado: “Se necesitan tres certificados. Es mucha data. Muchos trámites. Esto podría salir desde 5 mil a 10 mil dólares porque no se encarga tampoco el Estado brasileño. Se encargan las empresas privadas, funerarias”.

En medio del dolor por la pérdida, otro dato generó preocupación sobre la situación que deberá afrontar la familia del joven streamer. “Él no tenía seguro de vida”, reveló Pamela David.

Gaspi, el joven youtuber argentino que murió en el accidente de helicóptero en Brasil (Foto de Instagram)

Quién era Gaspi, el joven youtuber argentino que murió en el accidente de helicóptero en Brasil

Gaspi era una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del universo digital argentino. Con una carrera en ascenso como youtuber y streamer, y con el sueño de desarrollarse como cineasta, había construido una importante comunidad de seguidores.

Sin embargo, según trascendió, no contaba con recursos económicos importantes y provenía de una familia trabajadora. Sus padres estaban separados y desde niño vivió con su mamá, su ser más amado.

Por ese motivo, la repatriación de sus restos representa un desafío no solo desde lo emocional, sino también desde lo económico para sus seres queridos, que ahora deberán enfrentar un complejo proceso administrativo en Brasil para poder darle el último adiós en la Argentina.