La muerte de Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que perdió la vida en un accidente de helicóptero en Brasil, sigue generando conmoción en el mundo del streaming y las redes sociales. En las últimas horas, Homero Pettinato se refirió al tema en una entrevista con el ciclo Puro Show y compartió su dolor por la inesperada partida del joven creador de contenido.

“Es terrible, yo lo conocí muy brevemente y es muy loco conocer a alguien y que desaparezca del mundo y de esa forma, ¿no? Es muy triste, muy triste. Realmente nos pegó mucho a todos”, confesó Pettinato, visiblemente afectado por la noticia.

Homero Pettinato habló de Gaspi en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El conductor contó que la noticia impactó incluso a quienes no tenían un vínculo cercano con Gaspi: “A los que no lo conocían también, lo hablábamos el otro día acá con el grupo de los chicos de Olga. Nos sacudió mucho a todos por el presente y el futuro que tenía y por la edad. Es totalmente injusto. Para mí una persona de 23 años es casi un niño, no se puede ir una persona tan temprana de edad, habiéndole dado tanta alegría a tanta gente”.

EL ÚLTIMO CONTACTO Y EL RECUERDO DE GASPI

Homero Pettinato recordó que, aunque no tenían una relación personal, había invitado a Gaspi a escuchar su disco y a verlo en un show: “Justo lo acababa de invitar a escuchar mi disco y a venir a verme el miércoles, me dijo ‘no puedo, estoy en Brasil’”.

Sobre el momento en que se enteró de la noticia, Pettinato fue contundente: “Despertarte y enterarte de esto, malísimo. Muy triste por los otros chicos también. Tengo entendido que el cantante también era muy querido en Estados Unidos. Pero el único que conocí era Gaspi y me pone muy mal”.

Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

El conductor también destacó la personalidad de Gaspi fuera de las cámaras: “Era un chico muy bueno, muy bueno. Bastante distinto al personaje que nos mostraba. Era un chico como tímido y muy bueno, con una energía muy linda”.

El trágico accidente ocurrió en Brasil, donde Gaspi viajaba junto a otros amigos. El helicóptero en el que se trasladaban se precipitó a tierra, provocando la muerte de todos los ocupantes. La noticia generó una ola de mensajes de dolor y despedida en las redes, donde colegas y fanáticos lamentaron la pérdida de una figura joven y querida.

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