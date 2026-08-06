Mientras sigue dando que hablar por su participación en La Casa de los Famosos México, Flor Vigna volvió a sorprender al abrir su corazón y recordar la intensa relación que vivió con Luciano Castro. En una charla con sus compañeros del reality, la artista reveló cómo la obra de teatro que compartieron terminó mezclándose con la realidad de la pareja hasta convertirse en una experiencia difícil de sostener.

Todo comenzó cuando recordó El Divorcio, la comedia que protagonizó junto al actor mientras estaban en pareja. Según explicó, el proyecto nació en uno de los momentos más felices de la relación: “Hice una obra que se llamaba El Divorcio con mi expareja, que los dos éramos actores, y era como que todo el mundo iba a ver esa obra”, comenzó diciendo.

Luego, detalló que aceptaron el desafío porque atravesaban una etapa de plenitud y tenían tiempo para compartir el trabajo: “La empezamos a hacer cuando estábamos bien porque teníamos tiempo y nosotros estábamos enamorados”, recordó.

Flor Vigna habló de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani (Foto: captura de streaming México).

Sin embargo, con el correr de las funciones, la ficción empezó a tocar fibras cada vez más sensibles. La trama giraba en torno a una pareja que intentaba salvar su matrimonio a través de distintos ejercicios, aunque finalmente terminaba separándose: “La obra se trataba de ejercicios para no divorciarse y te decías las cosas que te molestan del otro. Eran tres ejercicios y al final se terminaban divorciando”, explicó.

Fue entonces cuando Flor reconoció que los diálogos comenzaron a parecerse demasiado a las conversaciones que mantenían fuera del escenario: “¿Vos podés creer que a lo largo de todo se iba haciendo real? Todo lo que decían los personajes porque los textos eran increíbles”, confesó.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Incluso recordó una de las frases que repetía durante la obra y que, según admitió, también reflejaba un reclamo de su vida cotidiana: “Yo le decía: ‘Vos sos un rata, pero no de plata, de palabras, de cariño’”.

Finalmente, Vigna reveló que la intensidad emocional fue creciendo función tras función hasta que la situación dejó de ser sostenible para ambos: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”, cerró, dejando en claro que la línea entre la ficción y la realidad terminó desdibujándose por completo.

Flor Vigna: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”.

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SABRINA ROJAS DESTROZÓ A FLOR VIGNA POR VENTILAR LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO CON GRISELDA SICILIANI

Las fuertes declaraciones de Flor Vigna sobre la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani siguen generando repercusiones. Esta vez fue Sabrina Rojas quien dio su punto de vista y analizó el momento elegido por la cantante para volver a contar detalles de una historia que parecía haber quedado atrás.

En Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en reemplazo de Yanina Latorre, Sabrina fue consultada sobre los dichos de Vigna y respondió con total sinceridad: “A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, expresó.

No obstante, Sabrina señaló una actitud que, según ella, se repite cada vez que Vigna vuelve a referirse a su vida privada: “Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno”, lanzó con picardía, deslizando que las declaraciones suelen coincidir con el lanzamiento de algún proyecto profesional.

Foto: Captura (América)

Y fue por más al recordar lo que sucede después de esas entrevistas: “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”, disparó. Y cerró, picante: “Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”.

Sabrina Rojas fue tajante tras las explosivas declaraciones de Flor Vigna sobre Luciano Castro. Foto: Captura (América)