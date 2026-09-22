El video de China Suárez jactándose de estar de novia con su hombre soñado tuvo un efecto búmerang, y este martes se supo quién será el juez ante quien Mauro Icardi deberá revalidar su licencia de conducir.

El magistrado es Rodrigo Juan Molinos, a cargo del Juzgado Administrativo de San Isidro, que depende del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de que Icardi contaba con el carnet de conductor emitido en Italia, pasado un año el novio de la China debería haber tramitado la licencia en Argentina, que es donde se supone que fijó su domicilio cuando compró la casa de Nordelta.

El ministerio de Transporte de Buenos Aires justificó la sanción a Mauro Icardi.

Qué puede pasar con Icardi

Por un lado, la infracción podría salvarla abonando una multa económica.

Aunque el hecho de figurar como deudor alimentario sería un escollo para que pueda obtener el permiso de circulación en vehículos.

De todas formas, Mauro Icardi debería cumplir con el examen psicotécnico de rigor como todo ciudadano.