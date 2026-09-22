La guerra entre Ricardo Diotto y María Fernánda Callejón sumó una inesperada batalla en las últimas horas, cuando la hija en común quedó en el medio del conflicto, a raíz de su loable paso por la versión teatral de Papá por Siempre.

“La plata se le depositó a la madre”, afirmó el odontólogo sobre el cachet Giovanna, la artista de 11 años.

Luego, Diotto explicó a Intrusos: “Estábamos ahora en tratativas de armar una cuenta judicial para que la plata quede ahí hasta que ella tenga 18″.

Ricky Diotto y su hija Giovanna (Foto: Movilpress)

Y cuando Alejandro Guatti indagó si era verdad que cuando quisieron acceder a esa cuenta no había más dinero, Ricardo reaccionó con una sonrisa incómoda y respondió suspicaz: “No estoy al tanto de eso. Sería un problema si no llega a estar la plata. Pero no creo que haya sido así (que no disponga del dinero)”.

“Tendría que estar. Es de mi hija para que lo use en un futuro”, remató.

Ricardo Diotto se cansó de pelearse con María Fernanda Callejón

A su vez, Diotto fue elocuente al manifestar su aversión a Callejón: “Yo hago mi vida y yo la quiero tener lo más lejos posible. Está todo cada vez peor”.

“En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz, todo, y está todo completamente al revés. No quiero tener más relación con ella. No la quiero tener ni cerca. Lo más lejos posible”, exclamó.

“Estoy inflado de los huevos con esta mujer”, remató.