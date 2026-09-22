Pity Álvarez volvió a ser noticia este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito cerca del cementerio de la Chacarita. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados colisionó con otro vehículo mientras estaba al volante de su auto en una estación de servicio ubicada en la intersección de Avenida Corrientes y Jorge Newbery, frente al Parque Los Andes.

Según relataron en el programa Lape Club Social, el músico se encontraba acompañado y estaba a punto de cargar nafta cuando ocurrió el choque. El incidente se produjo mientras otra persona cargaba combustible en el lugar. Paula Varela aseguró que Pity no se dio a la fuga y permaneció en la estación de servicio hasta la llegada de la policía, que fue alertada de inmediato.

La situación generó dudas sobre si Pity Álvarez tenía autorización legal para conducir. “Le pregunté si estaba autorizado para manejar y me dijo que no lo sabía”, contó Mauro Szeta y agregó: “Me confirmó que quien estaba al volante era Pity, pero no me respondió si tenía permiso para conducir”.

ASÍ FUE EL CHOQUE DE PITY ÁLVAREZ EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO: EL VIDEO

La policía se presentó en el lugar tras el aviso y tomó intervención en el caso. Por el momento, no se reportaron heridos de gravedad y se espera que las imágenes de las cámaras permitan esclarecer cómo se produjo el accidente y si Pity Álvarez estaba en condiciones legales de conducir.

El choque ocurrió en una de las estaciones de servicio más conocidas de la zona, donde hay cámaras de seguridad que habrían captado todo el episodio. Desde la cuenta de X de Mauro Szeta compartieron el video de cómo quedó el auto tras la colisión de este martes.

(Foto: TN).

Este hecho ocurrió en medio del juicio por el homicidio de su vecino Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Si bien el expediente sufrió múltiples interrupciones debido al delicado estado psiquiátrico y cognitivo del músico, tras años de idas y vueltas, suspensiones y arresto domiciliario, el debate oral a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 retomó audiencias para evaluar su situación definitiva y la viabilidad del juicio ante su condición actual.

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