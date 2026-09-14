La afirmación que el abogado del Pity Álvarez hizo este lunes por la mañana sobre la salud mental de su defendido sacudió el tablero: “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”.

Las palabras de Sebastián Queijeiro estaban fundamentadas en las presuntas conclusiones de los médicos de parte que lo atendieron, a raíz del buen ánimo que notaron los periodistas, ya que el artista conversó en las puertas del tribunal y hasta posó para fotos.

“Yo no lo veo bien, los médicos no lo ven bien: La paratología, que los estudios que se hacen dicen que no está bien, así que bueno. En esta instancia ya no hay más suspensiones que hacer, salva que haya un hecho muy grave”, afirmó.

Pity Alvarez y Cristian Díaz, cuando tenían una buena relación, antes del crimen.

Aunque el letrado se resignó: “Si el tribunal dice que Cristian en tan condiciones entiende todo, seguiremos por el camino que entendemos que es el correcto, que es la legítima defensa”.

Qué le pasa a Pity Álvarez

En cuanto al cuadro clínico del exlider de Intoxicados y Viejas Locas, el abogado soltó: “Lo tendría que explicar un médico, pero no está bien porque una resonancia magnética dice que está mal; un encefalograma dice que está mal; varios médicos dicen que está mal; los estudios de sangre de la última vez que tuvo una recaída dicen que tiene un consumo activo”.

“Se está iniciando una curatela para hacer un tratamiento. Esto destapa un problema que hay con el tema de salud mental, porque las internaciones son voluntarias, él cuando quiere se puede ir”, alertó.

Sebastián Queijeiro y Pity Álvarez.

Entonces fue vehemente: “Se hizo un sinfín de estudios, y ninguno de los estudios le da bien. Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”.

“Otro estudio dice que tiene un líquido blanco en el cerebro... O sea, que no está en condiciones de entender qué pasa en este debate. No entiende. ni siquiera comrpende el riesgo que está sucediendo acá adentro”, siguió.

Es más, la comunicación técnica que tengo que tener con mi cliente y amigo, no la tengo con él, la tengo con la hermana, que no es con quien tengo que ejercer la defensa”, cerró el abogado de Pity Álvarez con crudeza.