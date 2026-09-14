Candelaria Tinelli atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Linda, su perrita, que la acompañó durante 14 años.

La hija de Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales una desgarradora carta para despedir a su compañera incondicional.

En julio, Cande había contado públicamente el duro diagnóstico veterinario que recibió Linda: un tumor maligno en la vejiga. Aunque los profesionales le habían recomendado considerar la eutanasia para evitar su sufrimiento, la artista decidió apostar por una cirugía con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida y ganar más tiempo juntas.

Cande tuvo que despedir a su mascota y eligió hacerlo con un conmovedor mensaje en Instagram, en el que recordó el vínculo que construyeron durante todos estos años.

Murió Linda, la perrita de Cande Tinelli tras 14 años juntas

Murió Linda, la perrita de Cande Tinelli tras 14 años juntas: “Nadie me amó tanto como vos”

“Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amo tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, escribió Cande con el corazón roto.

Luego, Cande destacó la fortaleza de Linda durante su enfermedad: “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser”.

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

En su despedida, también hizo referencia a Jesús, el perro que quedó a su cuidado y que era muy querido por Linda: “A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”.

“Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, por que vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”, continuó.

Por último, Candelaria Tinelli agradeció a Linda por haberla acompañado hasta el final: “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”.

“No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”, concluyó.

¡Fuerza, Cande!

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)

Murió la perrita de Cande Tinelli (foto de Instagram)