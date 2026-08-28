El escándalo en torno a la familia Stoessel sigue sumando capítulos y, esta vez, Cande Tinelli rompió el silencio.

La hija de Marcelo Tinelli se refirió al explosivo posteo que lanzó en Instagram contra Alejandro Stoessel, el padre de Tini, en medio de la filtración de los polémicos resultados de la auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de la cantante, manejadas hasta hace poco por su padre.

Cande Tinelli apuntó contra Alejandro Stoessel en redes (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Qué dijo Cande Tinelli sobre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel

Lejos de alimentar una guerra mediática directa con la artista, Candelaria aclaró los tantos en una nota con Puro Show, donde también se refirió, al igual que su hermana Mica, a las repercusiones tras la polémica canción que Tini le dedicó a Marcelo Tinelli, en la que lo tildó de “Judas”.

“Sobre el tema no quiero opinar nada, solo aclaré que ella me cae súper bien. La adoro. No tengo nada contra ella”, expresó con firmeza, bajándole el tono a su cruce con el exmánager de la artista.

No obstante, reconoció que hubo situaciones familiares difíciles: “Solo en un momento tocó algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras, pero no tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor y ojalá se solucione este problema”.

La fuerte frase de Cande Tinelli: “No sé si me sorprendió”

Ante la consulta del cronista sobre si le sorprendió el rumbo de la situación y las acusaciones financieras contra el productor, su respuesta fue tajante: “Me parece una lástima, pero no sé si me sorprendió. Me da pena por ella porque es una muy mina laburadora, que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione”.

El dolor por la canción “Ángel” y el descargo como hija

El conflicto entre los Tinelli y los Stoessel se había reavivado fuertemente cuando Tini lanzó su tema “Ángel”, un lanzamiento que removió viejos rencores y expuso públicamente la interna familiar.

Al ser consultada sobre cómo la afectó ese estreno y si sintió la necesidad de defender a su padre, Candelaria fue sincera: “Soy la hija de la persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente. Me salió el instinto de hija, pero no tengo nada malo para decir, solo como un alivio, decir ‘qué bueno que las cosas se aclaren’”.

Para cerrar, y al ser consultada directamente sobre si le dolió el impacto de aquel lanzamiento, la influencer concluyó de manera terminante: “Fue un momento re feo, que ya está, lo superamos”.