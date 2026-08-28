El próximo 26 de septiembre, Lali Espósito dará su tercer concierto en el Estadio River Plate. Y, si bien está preparado este show hace meses, decidió tomarse unos días de descanso antes del gran día para viajar a Río de Janeiro, Brasil, junto a un grupo selecto de amigas.

La artista, por su parte, no compartió ningún tipo de contenido en sus redes sociales pero las publicaciones de algunas de sus amigas y las de los propios fans que la encontraron caminando por las calles de Río despertaron las sospechas.

Mery del Cerro, por ejemplo, fue una de las que estuvo compartiendo postales desde el país vecino. Si bien en las imágenes no se ve a ninguna de las participantes del viaje, sí se ve la mano de Lali luciendo su icónico anillo de compromiso.

Las imágenes que subió Mery del Cerro desde Río de Janeiro (Fotos: Instagram @merydelcerrok)

LAS IMÁGENES DE LALI ESPÓSITO EN BRASIL QUE DESPERTARON LAS SOSPECHAS

Aún se desconoce la fecha que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat para su casamiento, pero se sabe que se realizará este año. Con esta información y con las imágenes que estuvieron trascendiendo últimamente en redes sociales, todas las sospechas apuntan a una despedida de soltera en Río de Janeiro.

Lali Espósito en Pink Flamingo Rio, en Brasil (Video: X)

Además de disfrutar de la playa, la artista apareció en videos de una noche de fiesta en Treta, en Pink Flamingo, un lugar donde se llevan adelante celebraciones con temática pop. En las imágenes se la vio luciendo unos anteojos de sol que tenían una inscripción muy particular: la palabra “BRIDE” (“NOVIA”).

Lali Espósito lució unos anteojos de sol blancos con la inscripción "BRIDE"

Por otro lado, los usuarios de redes también pusieron la lupa sobre otra integrante del círculo íntimo de la artista: Cande Vetrano. La actriz y mejor amiga de Lali también fue vista en Brasil, luciendo una remera con la imagen de Floricienta en el día de su casamiento, un detalle muy particular que llamó la atención.