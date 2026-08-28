El 27 de agosto, Campanita fue expulsada de Gran Hermano junto a Danelik luego de la feroz pelea y los incidentes violentos que ambas protagonizaron dentro de la casa.

La decisión del reality generó un momento de máxima tensión. Campanita se amotinó, rompió en llanto y cuestionó la medida, mientras se mostraba completamente desconsolada por tener que abandonar el juego.

Además, la participante dejó en claro que una de sus mayores preocupaciones era que el público la considerara una persona violenta o agresiva por lo ocurrido dentro de la casa.

Pero el descargo de Campanita no terminó con su salida del reality. Una vez afuera, realizó un vivo en sus redes sociales en el que habló de lo ocurrido y apuntó directamente contra Pincoya.

Durante la transmisión, todavía con el maquillaje corrido por las lágrimas y visiblemente enojada, Campanita calificó de “mala persona” a Pincoya y la comparó con Solange Abraham, una de las participantes con las que mantiene un fuerte enfrentamiento.

Campanita apuntó contra Pincoya tras su expulsión de Gran Hermano

En medio de su descargo, Campanita aseguró que le gustaría que Pincoya abandonara el reality y cuestionó duramente su actitud durante el conflicto.

“Me encantaría que se vaya Pincoya. Quiero que se vaya la Pincoya porque está tomando el lado de la ‘Falsol (Solange Abraham)’, que es una mala persona”, disparó.

Luego, cuestionó la forma de jugar de Pincoya y rechazó que sus actitudes puedan justificarse como parte de un personaje.

“Uno juega ahí adentro con lo que es. Que no me venga a decir que está haciendo un personaje. Quiere ensuciar, generar odio y hate”, sostuvo Campanita.

La exparticipante también aseguró sentirse decepcionada por una actitud que Pincoya habría tenido con sus seguidores después del escándalo.

“Pincoya también me decepcionó cuando pidió que su gente me tire mierda acá afuera. Es algo que yo no haría. Si veo a mi fandom tirando mierda, les diría que no hagan eso”, afirmó.

Campanita anticipó que seguirá hablando de Gran Hermano

Lejos de dar por terminado el conflicto, Campanita adelantó que tiene mucho más para contar sobre su experiencia dentro del reality y dejó una contundente advertencia.

“Voy a contar mi experiencia adentro de la casa. No me voy a callar”, sentenció.

Así, tras su polémica expulsión de Gran Hermano Generación Dorada, Campanita dejó en claro que su salida del reality no significa el final de sus enfrentamientos afuera de la casa.