Campanita volvió a protagonizar un tenso momento en Gran Hermano Generación Dorada después de que el Big le ordenara abandonar la casa y ella se negara de manera contundente.

Danelik también fue expulsada por la tremenda pelea que protagonizaron y salió por voluntad propia.

Frente a la situación, Santiago del Moro hizo una inesperada revelación sobre el protocolo de seguridad del reality.

Qué pasó con Campanita

La joven, que había sido eliminada de Gran Hermano el pasado 3 de agosto, había regresado al reality como visita para acompañar a una de sus compañeras. Sin embargo, después de protagonizar una fuerte pelea, la producción decidió que debía retirarse de la casa como medida ejemplar.

Pero Campanita no estuvo dispuesta a acatar la orden.

La participante se plantó y se amotinó dentro de la casa, negándose a salir por voluntad propia pese a la indicación del Big. La situación generó tensión entre los jugadores.

Foto: Captura (Telefe)

La revelación de Santiago del Moro sobre la seguridad de Gran Hermano

En ese marco, Santiago del Moro explicó qué sucede cuando un participante se niega a abandonar Gran Hermano.

“Hay gente de seguridad, hay personal femenino”, explicó Del Moro al referirse al operativo previsto para intervenir dentro de la casa si una situación extrema lo requiere. En este caso, especificó que la persona encargada de intervenir sería una mujer, ya que se trata de retirar a una jugadora.

De esta manera, el conductor dejó en evidencia que Gran Hermano contempla la posibilidad de que un participante deba ser retirado de la casa si se niega a cumplir una orden de salida.

El dato tomó especial relevancia después del episodio protagonizado por Campanita, quien volvió a desafiar las reglas del reality y se resistió a abandonar la casa pese a la orden recibida.

Una persona del exterior ingresó encapuchada a la casa y sacó a la jugadora.