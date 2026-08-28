A pocas semanas de su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por una inesperada transformación de su imagen. La cantante decidió apostar por un radical cambio de look y dejó atrás el estilo que venía luciendo en los últimos meses.

Los cambios de imagen después de una ruptura suelen convertirse en una manera de marcar una nueva etapa, y La Joaqui no fue la excepción. La artista renovó por completo su cabello y sorprendió a sus seguidores con una apariencia que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

Quien se encargó de mostrar el resultado fue Alejo, su hairstylist, quien publicó un video en sus redes sociales donde se pudo ver el nuevo look de la cantante. Junto a las imágenes, compartió una contundente frase que llamó la atención: “ahora báncate la morocha de pelo largo”.

El radical cambio de look de La Joaqui (Video: Instagram @hairbyalejo)

LA NUEVA ACTITUD QUE DECIDIÓ ADOPTAR LA JOAQUI

En una reciente aparición pública, La Joaqui sorprendió a todos. Si bien venía de hacer una serie de declaraciones donde no podía ocultar su angustia al hablar de su separación de Luck Ra, esta vez la referente del RKT dejó en claro que la etapa de duelo quedó en el pasado.

La Joaqui en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

“Estoy increíble y hoy me levanté muy bonita. No es por presumir. Es una buena temporada para Escorpio”, lanzó la artista ante la cámara de Desayuno Americano. “Es un capítulo cerrado, veamos para adelante”, agregó, muy segura.

Ante la insistencia del notero sobre si aún quedaban lágrimas por su ex, la artista respondió con contundencia: “Cada uno hizo su vida”.